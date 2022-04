Anuncia Gobierno de Guadalajara que emprenderán acciones legales por irregularidades del C5

Lee más: No habrá ley seca en Guadalajara el domingo 10 de abril

Recordemos que anteriormente la ubicación del C5 ha sido cuestionada por especialistas y por el propio alcalde de Guadalajara , Pablo Lemus Navarro , desde el inicio de su administración, ya que no es posible acceder a las instalaciones más que en elevador, lo que además se suma al riesgo que conlleva para los policías y para el equipo, el que esté en un Mercado.

Las irregularidades detectadas devienen de que el centro fue instalado por la anterior administración en el último piso del Mercado Corona , propiedad municipal, sin embargo, se acordó el pago de una renta mensual para el particular Grupo Restaurantero Fusión S.A. de C.V, quienes no fungen como concesionarios del edificio.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.