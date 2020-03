Aplican toque de queda en Tomatlán, Jalisco, por coronavirus

Tomatlán, Jalisco.- Tras el fallecimiento de una persona portadora de coronavirus y de que un familiar de ella diera también positivo al COVID-19, el alcade de Tomatlán, Jalisco, ha declarado un "toque de queda" en el municipio costero.

Según declaró Jorge Luis Tello García, presidente municipal de Tomatlán, serán arrestadas todas aquellas personas que estén conviviendo en grupos después de las ocho de la noche.

Tello García consedió una entrevista vía telefónica en la explicó las nuevas medidas de seguridad que se tomarán en Tomatlán, uno de los municipios con mayor extensión en el estado de Jalisco.

“Estamos aplicando un toque de queda después de las ocho de la noche, porque nosotros consideramos que las personas después de las ocho de la noche no tienen nada que hacer en la calle, estamos hablando de las personas que andan tomando, que andan haciendo otras cosas que no son una actividad responsable”.

Aclaró, que la medida no afectaría a aquellos que realicen una actividad que por sus características, sea necesario llevarla a cabo fuera del horario establecido para que la gente no esté en las calles de dicho sitio.

“El que va a la tienda, el que va a la farmacia, el que va a su casa a esos no se les molesta, el toque de queda es para las personas que quieran hacer grupos, que hacen grupos tomado y hacen las cosas…, ya andar en la calle que no tienen que andar en la calle, nadir tiene que andar en la calle, si no tiene asunto”.

Dijo que el municipio tomó la decisión, porque mucha gente se va a jugar en la noche, ya que es algo de salud, por lo que en este momento no se puede andar en grupos, no se puede ni andar tomando, ni andar jugando básquet, ni estar haciendo relajo, ni andar en las cantinas, no se puede, señaló.

Enfático agregó que en este momento está la orden dada y clara del que se esté después de las ocho de la noche haciendo cosas que no tenga asunto en la calle va a ser arrestado.

“Todos tiene permiso hasta las ocho, por eso pusimos el horario, que a las ocho ya cerraron las tiendas, ya cerraron todo, entonces las personas ya compraron sus cosas para su cena, a las ocho es un horario normal, para que la gente descanse y tengamos un pueblo tranquilo, sobretodo en este periodo de cuarentena”.

Dijo que durante el primer día de operativo llevado a cabo este domingo, se detuvo un total de doce personas por estar tomando en grupos.

Finalmente, confirmó la muerte de un persona por coronavirus y lamentó el contagio de su pareja, únicos dos casos confirmados hasta este momento en el municipio ubicado entre la sierra y la costa de Jalisco.