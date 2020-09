Apoya MC a Del Toro para Guadalajara

Guadalajara, Jalisco. - Aunque el Primer Edil de Zapopan, Pablo Lemus, levantó la mano para ser tomado en cuenta como posible aspirante a la Alcaldía de Guadalajara, el líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, dijo que Ismael del Toro tiene el respaldo del partido para buscar la reelección en ese Municipio.

Por otra parte, Castañeda insistió que el partido naranja buscará competir solo en los comicios intermedios del 2021 y rechazó que pretenda encarecer una posible alianza con el PAN, como aseguran algunos ex Gobernadores albiazules.

¿Cuál fue su intención al separarse como senador?

Tengo la encomienda de dirigir a MC en el plano nacional desde hace más de un año y la cercanía de las campañas electorales obliga a que ésta sea una encomienda de tiempo completo.

Así es que opté por separarme momentáneamente del cargo de senador de la República, por supuesto sin recibir sueldo ni ningún beneficio de los que actualmente gozamos los senadores y dedicarme de tiempo completo a la tarea de hacer de MC una alternativa paras las mexicanas y los mexicanos.

Se ha especulado sobre otras alternativas que yo podría jugar en este próximo proceso electoral, yo descarto cualquiera de ellas, no tengo interés de estar en ninguna boleta.

Entonces ¿no buscará contender por ningún otro cargo?

Actualmente soy senador de la República, represento a Jalisco y el cargo de senador de la República termina en 2024, es decir, sería un despropósito ir a buscar cualquier otro cargo de elección popular cuando no he concluido el encargo que me dieron las jaliscienses y los jaliscienses.

¿Hará MC alianza o no con miras al 2021?

El calendario federal es distinto a los calendarios locales, de tal suerte que lo que hemos tomado como decisión inicial para ir fijando nuestra posición de cara al 2021 es la decisión de contender solos en una alianza solamente con las personas de cara al proceso electoral del 2021.

Hemos subrayado el deseo de la dirigencia nacional de que así como estamos tomando una decisión en el plano federal para contender solos en el próximo proceso electoral, puede reproducirse lo mismo en el resto de los Estados.

El ex Gobernador Francisco Ramírez Acuña dijo que MC quiere encarecer la negociación de alianza y Emilio González considera que el PAN no debe aceptar migajas de MC, ¿qué opina?

Yo respeto mucho a los ex Gobernadores, respeto mucho al PAN. En lo personal, siempre estaré agradecido por el tipo de relación y de respaldo que a mí en lo personal me han dado y por el tipo de alianzas que hemos podido construir en algún momento, pero MC no está intentando encarecer una negociación que ni siquiera existe.

¿No está descartada la alianza en Jalisco?

En el plano local, lo quiero enfatizar, está abierta la discusión, sin embargo, también subrayo la posición de la dirigencia nacional y de un servidor es lo que ya anunciamos para el caso de las elecciones federales: la posibilidad de que MC contienda solo en una alianza no con los partidos, sino con las personas.

¿Qué opina de que Pablo Lemus levantó la mano para Guadalajara?

Creo que todos los que han levantado la mano han puesto por delante sus méritos y su experiencia.

En el caso particular de Guadalajara, me parece que el Alcalde Ismael del Toro ha hecho una labor extraordinaria como Presidente Municipal, creo que los resultados están a la vista y hoy por hoy pues es quien encabeza las preferencias electorales y creo que tiene muchas condiciones para poder ir a la reelección y desde luego contará con todo el apoyo de la dirigencia nacional de MC.

¿Lleva mano Del Toro para la reelección?

Me parece que es lo más natural en aquellos Ayuntamientos, no solo en Guadalajara, sino en el resto de los Ayuntamientos donde los Alcaldes o Alcaldesas han hecho una buena labor.

Pablo Lemus reconoce que tiene una propuesta para ser diputado local o federal, ¿por qué lo ven en el Legislativo?

Creo que Pablo Lemus es uno de los grandes activos que tiene MC, creo que ha hecho una extraordinaria labor como Presidente Municipal de Zapopan y, repito, parte de mi compromiso, parte de mi tarea, es justamente encontrar que todas estas personas, estos personajes estos activos de MC encuentren en nuestra plataforma un espacio para poder seguir contribuyendo.

¿No está obligado Lemus a tomar la posición?

Aquí no vamos a obligar a nadie a que tome una decisión de esta naturaleza, somos un partido no solamente de puertas abiertas sino sumamente tolerante en términos de respetar los proyectos personales de cada uno de sus simpatizantes, militantes o ciudadanos que han compartido causa con nosotros.

En los municipios donde MC no es gobierno, ¿cuál será el criterio para elegir candidatos?

Va a depender de cada uno de los Estados. En el caso de Jalisco, tenemos que hacer una revisión muy puntual de quiénes son aquellas personas que tienen arraigo en la sociedad, que tienen una trayectoria probada, evidentemente que no tengan señalamientos, taches o mucho menos vínculos con la delincuencia organizada, que hoy es un tema que permea prácticamente en todo el País y que, además, compartan la posición de MC.

Movimiento Ciudadano es prácticamente el único partido político nacional cuya disposición estatutaria de abrir, cuando menos el 50 por ciento de las candidaturas a ciudadanos, está firme.

¿Quién va a ser el rival a vencer a vencer en el 2021?

Yo diría que el rival a vencer en el 2021 es el pasado, todas aquellas prácticas que reproducen tanto los partidos de siempre como en el Gobierno de Morena y que no hemos podido desterrar.