Aristóteles Sandoval pide al PRI dejar viejas formas de actuar

Jalisco.- A través de las redes sociales, el ex Mandatario estatal invitó al tricolor a dejar atrás las viejas formas que han guiado su actuación y definir sus banderas.

Tres meses después de haber dejado la Gubernatura y con motivo del aniversario del PRI, reapareció públicamente el ex Gobernador Aristóteles Sandoval.

"A lo largo de 90 años nos convertimos en los representantes de una forma de hacer política que premiaba la obediencia y castigaba el disenso. Hemos sido poco eficaces en la autocrítica".

Hoy se cumplen 90 años de existencia del @PRI_Nacional. Quiero compartir algunas reflexiones a propósito de esta fecha #PRI90Años. Abro hilo: — Aristóteles Sandoval (@AristotelesSD) 4 de marzo de 2019

"A lo largo de 90 años, delineamos el sistema político mexicano en lo formal e informal, con sus virtudes y múltiples defectos. Nos amalgamamos con el ejercicio de la política absorbiendo sus negativos", admitió Sandoval, quien ocupó la Gubernatura en el período 2013-2018.

El ex Gobernador de Jalisco y ex Presidente Municipal de Guadalajara aseguró que los resultados electorales del 1 de julio pasado no evidencian únicamente lo que el PRI dejó de hacer en el último sexenio, sino que son reflejo de un largo proceso de desencanto ciudadano.

"La pérdida de confianza en el partido no se cifra en un solo período, es resultado de un proceso histórico, de casi un siglo, en el que México se ha transformado y ha transitado a la democracia, sin que el PRI se haya fijado el reto de transformarse y evolucionar al mismo ritmo", reconoció.

"Es esa 'institucionalidad' mal entendida, la que nos impidió abrirnos al cambio. Es bueno ser institucional, pero mejor es serlo y, además, atender a tu base social. La legitimidad te la da la gente, no tus compañeros de partido".

Aristóteles Sandoval reconoció también que fue un error pretender que el PRI mantuviera un status quo sin cambiar ni evolucionar.

Manifestó que los negativos del PRI no son exclusivos de este partido. Son negativos que tienen todos los institutos políticos, ya que nadie está exento de éstos.