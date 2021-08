Arrancan clases presenciales en Jalisco; “la mayoría de familias sí quieren”, asegura Enrique Alfaro

Guadalajara, Jalisco.- El gobernador Enrique Alfaro Ramírez, y Juan Carlos Flores Miramontes, titular de la Secretaría de Educación, abanderaron el regreso a clases presenciales en Jalisco, luego de más de un año de suspensión por la pandemia de Covid-19.

Desde el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecytej) en Zapopan, el Gobernador de Jalisco encabezó el arranque de las clases presenciales en el estado, donde dijo que está enfocado en lograr un regreso seguro a las aulas de manera segura, por lo que no tienes tiempo para la grilla ni manifestaciones, ni recabando firmas.

“Estamos concentrados y no tenemos otra cosa en la cabeza que no sea el lograr un regreso seguro a las aulas, aquí no estamos distraídos haciendo grilla ni organizando manifestaciones, ni recabando firmas, ni distraídos en nada que no sea atender lo que es nuestra responsabilidad”.

Además, el mandatario jalisciense aseveró que la mayoría de las familias sí quiere la presencialidad en las aulas, y que, haciéndolo bien, cumpliendo los protocolos preventivos al Covid-19, se va a demostrar que no es en las escuelas donde se generan los contagios.

Por su parte, Juan Carlos Flores Miramontes informó que a partir de este día regresarán a clases 126 mil estudiantes y 8 mil docentes de los organismos públicos descentralizados y escuelas particulares que operan a lo largo y ancho de Jalisco.

“En unas semanas más todos los subsistemas ofertarán Educación Media Superior de manera presencial”, indicó el secretario.