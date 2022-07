Arremete Enrique Alfaro contra prensa en Jalisco por visibilizar retenes criminales en carreteras

Guadalajara, Jalisco.- Luego de que medios de comunicación dieran a conocer puntos inseguros en carreteras de Jalisco, el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro Ramírez, criticó a la prensa, con el argumento de que quienes difunden estas noticias sólo desean un mal para el territorio que gobierna.

Desde las declaraciones que realizara el líder de la iglesia católica en Jalisco, el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, las declaraciones sobre supuestos retenes clandestinos en el norte del estado, la prensa jalisciense ha recabado diversos testimonios de funcionarios y líderes gremiales.

Como se informó el día de ayer, desde líderes transportistas que aseguran que en la entidad se presentaron hasta 400 robos de transporte de carga, aunque sin retenes, medios como locales como El Informador y NTR dieron a conocer artículos sobre el peligro que sufren en vías carreteras y comunidades.

En el caso de El Informador, recopiló testimonios en una publicación que realizó Estados Unidos sobre alertas de viaje de sus conciudadanos, reconociendo la Carretera Federal 80 como una de las más peligrosas que cruzan Jalisco, además de otros 14 puntos que los internautas detectaron.

Lo que más se repetían en las declaraciones es haber sido víctimas de la violencia a través de detenciones por parte de personas presuntas integrantes de una célula del crimen organizado, quienes les arrebataban sus vehículos.

“Se bajaron ocho con cuernos de chivo y armas cortas…me pidieron tarjeta de circulación, licencia e INE. Me subieron a la parte de atrás. Vimos dos camionetas de policías y pensé que se armaría la balacera, pero no, sólo nos dejaron pasar. Pararon un camión en la carretera y me bajaron en la central de La Barca. No denuncié porque tenían mis datos”, fue uno de los testimonios publicados.

NTR, otro medio de la capital tapatía publicó parte de una entrevista realizada al titular de la Secretaría de Salud en la entidad, colaborador de Alfaro Ramírez, Fernando Petersen Aranguren, donde admite que existen extorsiones a personal médico en comunidades de Jalisco, aunque negó retenes fuera de la ley.

“No tenemos incidentes, pero sí extorsiones, llamadas a los médicos. Estamos reforzando junto con la Secretaría de Seguridad (del Estado (SSE)) todo el tema”, fue la declaración que marcó la pauta del articulo realizado a un alto funcionario del mismo gobierno estatal.

Ante estas publicaciones el mandatario jalisciense negó hablar sobre el tema y mencionó que quienes dan a conocer esta información es porque quieren que le vaya mal a la entidad del occidente de México.

“Yo no voy a seguir en esa lógica de quienes quieren seguir lastimando a Jalisco. Más un periódico como El Informador deberían de pensar en el daño que le hacen a Jalisco”, habría arremetido el político ante el cuestionamiento por las denuncias de afectados por la inseguridad.

No sería la primera vez que el político jalisciense criticara a la prensa por difundir temas de inseguridad, tan sólo el año pasado evitó al mismo secretario de Salud para que no diera una entrevista a una reportera y criticó a quienes publicaban los homicidios en Puerto Vallarta por alejar el turismo.