Asesinan a guarura del ex gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval; lo hallan junto a su hijo

Guadalajara, Jalisco.- Un ex escolta de Jorge Aristóteles Sandoval, antiguo gobernador Jalisco, fue encontrado muerto junto a su hijo en Tonalá. Según información de Reforma, el policía estatal fue identificado como Otoniel González Rodríguez y fungió como guarura del entonces mandatario. Su hallazgo se registró el pasado martes en el camino que conduce a El Vado de dicho municipio. Este hecho, se suma a la localización de otros dos ex oficiales del estado en Tlaquepaque.

Uno de los dos cadáveres encontrados el pasado martes en Tonalá, fue identificado como Otoniel González Rodríguez, quien fungió como escolta cuando Aristóteles Sandoval estuvo a cargo del gobierno de Jalisco, confirmó la Agencia. El Delta 1, como se le conoció en el argot policial cuando comandó la Comisaría Regional de la extinta Fuerza ⁄nica (FU), fue localizado envuelto en plástico en las inmediaciones del Fraccionamiento Las Palmas junto a su hijo, Edwin Alexis González Ballesteros, otro ex policía estatal.

Además de haber estado frente a la FU, el policía estatal, durante su carrera, se vio involucrado en varios señalamientos, como el zafarrancho entre la Policía de Guadalajara y la Policía del Estado de 2017 y la privación ilegal de la libertad de un tendero en Tonalá, que presuntamente él habría ordenado. En 2011, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la Recomendación 55/2011 en la que lo halló responsable de violar los derechos de ciudadanos durante detenciones.

El mismo martes del hallazgo del padre e hijo, patrulleros de Tlaquepaque localizaron los cuerpos de otros dos ex oficiales de Jalisco en la Colonia Solidaridad. A uno se le identificó como Alejandro Hernández Soto y al otro como Arturo Sánchez, este último era policía de Guadalajara activo y chofer del comandante de la Región 2, Antonio Munguía Gómez. Versiones de que un segundo escolta de Sandoval habría sido ultimado no fueron confirmadas por las autoridades.

Aristóteles Sandoval fue asesinado el pasado 18 de diciembre en Puerto Vallarta. Aunque hay Órdenes de aprehensión, hasta este momento no hay detenidos por el caso. A casi un año de su muerte, el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, aseguró que la investigación está en proceso de probar que delincuentes ligados al crimen organizado privaron de la libertad al ex mandatario. “Consideramos sin duda alguna que está el crimen organizado detrás de este lamentable hecho, y no es solamente una consideración, sino que hay que probarlo, en esa etapa estamos”, señaló ante los medios de comunicación.