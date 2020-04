Así construyen en Vallarta las 500 tumbas para el Coronavirus

Puerto Vallarta, Jalisco.- En en el campo santo El Progreso, de Puerto Vallarta, se trabaja arduamente en la construcción de las 500 tumbas que el ayuntamiento alista debido a la pandemia de Coronavirus que se vive en el estado de Jalisco y a nivel mundial.

El alcalde Arturo Dávalos Peña anunció el lunes una serie de acciones a raíz de la llegada del coronavirus en la ciudad, entre ellas donar el 50 por ciento de su salario para comprar despensas y dejar de comprar vehículos oficiales para destinar los recursos a la misma causa. Sin embargo, estas medidas no llamarón tanto la atención de la ciudanía como el hecho de que el ayuntamiento ya prepara lo que sería la última morada de las personas que fallezcan a causa del Covid-19.

“A través de Servicios Públicos Municipales, estamos trabajando en los panteones, que Dios no lo quiera y tocamos madera todos, pero no queremos que nos agarre desprevenidos, estamos haciendo 500 fosas dobles, verdad, en los panteones del municipio, digo Dios no lo quiera, pero debemos de prepararnos”.