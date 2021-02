Asignan seguridad a servidora que denunció acoso; Alfaro asegura que el caso no quedará impune

Tototlán, Jalisco. - Mediante una publicación en sus redes sociales, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, señaló que el caso de la servidora pública de Tototlán que denunció acoso por parte de un funcionario y posteriormente por el alcalde, no quedará impune, además de señalar que Diana ‘N’ recibirá seguridad de parte del estado.

El mandatario emecista señaló que será la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, así como el Secretario General, Enrique Ibarra, quienes ofrecerán acompañamiento jurídico y psicológico a las denunciantes para llegar hasta las últimas consecuencias

“El acoso sexual que sufrió Diana, servidora pública de Tototlán, por parte del director de Padrón y Licencias, Efraín Martínez, así como del presidente municipal Sergio Quezada, no quedará impune. Ni Diana ni cualquier otra víctima de estos dos agresores están solas”, compartió el gobernador de Jalisco.

El integrante de la Alianza Federalista señaló que en conjunto con el Congreso del Estado y las dependencias del gobierno de Jalisco, se están realizando labores para endurecer y agilizar las acciones en contra de la violencia ejercida hacia las mujeres en la entidad.

“Ya se está realizando una ruta de trabajo con el Congreso del Estado de Jalisco, las dependencias del Gobierno de Jalisco e incluso los partidos políticos para endurecer, agilizar y mejorar las acciones en contra de la violencia hacia las mujeres”, señaló Enrique Alfaro.

De igual manera, señaló que la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres realizará una convocatoria para cada uno de los municipios que contemplan el estado de Jalisco para identificar, prevenir y erradicar las diferentes modalidades de violencia en contra de las mujeres.

Acciones contra el funcionario y el alcalde de Tototlán

Asimismo, el gobierno de Jalisco informó que ante la denuncia presentada por la servidora pública en contra de director de Padrón y Licencias del municipio de Tototlán y del Presidente municipal, se realizará el acompañamiento jurídico, psicológica, de trabajo social y todo los necesarios para el proceso de restitución de derechos, para que Diana ‘N’ lleve su proceso de la mejor manera.

Por parte de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad, se le ofreció la protección a la víctima, por lo que el día 6 de febrero, elementos de la corporación se entrevistaron con ella para brindarle protección. Además, la dependencia realizará un monitoreo constante a través del dispositivo de geolocalización que le será entregado a la ciudadana el día de hoy, 9 de febrero.

De igual manera, la Contraloría del Estado ha emitido una recomendación, en donde entre otras medidas de carácter preventivo se conmina al Contralor Municipal de Tototlán a agilizar la investigación en contra quienes resulten responsables, el primer servidor público señalado y el alcalde por los hechos de hostigamiento sexual descritos por la ciudadana.

“Con el fin de garantizar la no repetición de conductas violentas de acoso y hostigamiento sexual en las Administraciones Públicas Municipales, se exhortó a los 125 municipios a publicar e implementar el Protocolo para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación del Acoso y Hostigamiento Sexual en la Administración Pública Municipal”, según la publicación del gobierno del estado.

Sin sanción ni destitución

Luego de casi cinco días que se diera a conocer la denuncia de Diana, una servidora pública que señalaba hostigamiento sexual por parte de un funcionario público y posteriormente por parte del alcalde de Tototlán, ambos servidores continúan activos en sus puestos de trabajo y sin recibir sanción alguna.

El gobernador de Jalisco señaló mediante una publicación en sus redes sociales que estos funcionarios no representan los principios de la entidad, además de señalar que ambos merecen ser destituidos del puesto que ocupan en el municipio en el que laboran.

“Estas dos personas no representan los principios y valores de este proyecto político. No basta una disculpa, se necesita una sanción ejemplar. No merecen ser servidores públicos, ya no tienen nada que estar haciendo ahí. No es un juego, es un delito y se tiene que pagar” compartió el integrante de la Alianza Federalista.

Sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre la destitución de ninguno de los dos servidores públicos, ni se ha señalado alguna sanción por el delito que generaron en contra de la también funcionaria. Por su parte, en las redes sociales de Movimiento Ciudadano rechazaron las acciones realizadas por el alcalde de Tototlán, confirmando que este no contará con apoyo para su reelección.

“En Movimiento Ciudadano rechazamos cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Nos sumamos a la exhortación por parte de nuestras diputadas ciudadanas para que el alcalde de Tototlán, Sergio Quezada, pida licencia de su cargo y para que Efraín Martínez sea retirado del mismo”, señaló el partido político.