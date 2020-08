Atienden la salud mental ante Covid en Jalisco

Guadalajara, Jalisco. - Porque la salud física es tan importante como la mental, un equipo de psicólogos del Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca implementaron una jornada de visitas para los pacientes con coronavirus.

Marcela Palacios Minakata, coordinadora de la Unidad de Apoyo Psicosocial ante la Contingencia por Covid-19, explicó que tres veces por semana un grupo de psicólogos se da a la tarea de recorrer los pasillos del nosocomio en donde se encuentran personas que aún reciben atención médica.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

"Son cuatro psicólogos que están subiendo tres veces por semana. Están toda la mañana ahí y son dos por piso (que son) en donde se está atendiendo (Covid-19)", explicó.

"Lo más que han atendido ellos han sido entre 80 pacientes más o menos y no estamos hablando de los que están en terapia o están en Urgencias pues porque ellos tienen otras condiciones. Con los que están intubados no hay manera de comunicarnos, son con los pacientes que están de alguna manera estables o que se pueden comunicar."

Al principio identificaban temor de los pacientes al tener la enfermedad, y posteriormente fue la dificultad que les representaba no estar en contacto con sus familiares.

Gracias a este acompañamiento psicológico que se realiza con pacientes con Covid-19, el propio personal médico ha notado un cambio en el estado de ánimo de las personas.

"El mismo personal dice que los pacientes están más cooperadores, entienden mejor cómo tienen que colaborar para sentirse mejor, y nos permiten trabajar sin tanto estrés", aseguró.

Al principio el programa Psicovid-19 atendía a todos aquellos que los médicos y enfermeras identificaban con algún problema emocional, después se generalizó. Este servicio los psicólogos lo llevan a cabo únicamente en el Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca.

Esta plantilla de psicólogos también ha estado acompañando a personas que necesitan en esta emergencia sanitaria platicar con especialistas. A través de Whatsapp, Palacios Minakata afirmó que han atendido incluso a ciudadanos no sólo de Jalisco sino del Valle de México, Veracruz y de entidades del norte.

"(Las atenciones) han cambiado, en un principio de la pandemia era mucho la preocupación de la cuestión económica, laboral, escolar, de la adaptación, la nueva rutina, de estar confinados y todo esto ha ido cambiado.

"Ahorita estamos en la etapa de mucho enojo de la gente que no tienen certeza de cuándo va a terminar esto, pero también empezamos con los problemas de se me murió una pareja, un tío, un amigo o estamos contagiados y no me he podido recuperar", resaltó.

Te puede interesar:

Las 15 mil 232 escuelas que tenemos en Jalisco hoy están sin la alegría, sin la energía que ustedes les dan: Enrique Alfaro

Supuesto miembro del CJNG extrae corazón de rival del Cártel de Tepalcatepec y se lo come

Coronavirus Jalisco hoy 24 de agosto: 40 muertes y 638 nuevos contagios reportó la SSJ