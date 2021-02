"Atiendo pacientes Covid-19 y no me han vacunado" reclaman doctores y enfermeras de Jalisco

Guadalajara, Jalisco. - La tarde del martes 23 de febrero, en redes sociales circularon videos sobre una manifestación dentro de las instalaciones de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El hecho trascendió debido a que los manifestantes eran médicos y personal del sector salud quienes exigían a las autoridades sanitarias del país que les brinden una fecha certera sobre la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, debido a que señalan que aunque no son considerados personal de primera línea de batalla, se mantienen expuestos debido a que han atendido a pacientes con SARS-CoV-2.

En investigación el periodico el Debate logró entrevistas con dos trabajadoras de esta unidad, quienes compartieron su temor y exigencia ante las autoridades, a quienes les piden una pronta respuesta y movilización, pues resaltan que se han expuesto como parte del sector salud, exponen a los pacientes, así como a su misma familia.

María trabaja en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico de Occidente, ubicado en Guadalajara, Jalisco; es parte clave del personal de salud y señaló que ante la pandemia ha temido en más de una ocasión por su estado de salud, de acuerdo a la trabajadora, desde el inicio de la emergencia sanitaria el nosocomio en donde ella labora nunca fue nombrado Hospital Covid, debido a que esta enfermedad no se trataría este espacio, sin embargo, con el repunte de casos en diciembre el panorama cambió.

La torre de especialidades se convirtió de manera total en clínica Covid-19 esto luego de que los demás hospitales comenzarán a mantener una gran saturación de pacientes hospitalizados por el SARS-CoV-2, fue la clínica 110, el nosocomio perteneciente al IMSS el cual tendría una cobertura especializada en la enfermedad, sin embargo, las hospitalizaciones comenzaron a aumentar y la capacidad disminuyó, por lo que el Centro Médico entró en acción para brindar apoyo.

Fue el pasado lunes 4 de enero cuando el Centro Médico se convirtió en Hospital Covid-19, sin embargo, María menciona que no todas las áreas “recibían” a los pacientes, pues ella en el área de pediatría debía atender a los niños con otras enfermedades que llegaban de cualquier parte de la República a recibir atención médica, situación que pone en vulnerabilidad al personal médico.

“Estamos atendiendo a muchos estados que no nos correspondían, porque como todos los hospitales se volvieron Covid, por ejemplo el hospital de Ciudad Obregón, etcétera, entonces toda la población que ellos atendían ahora la derivan para acá, me refieron a supuestos enfermos de cosas no Covid”, señaló que además esta área atiende a muchos niños de enfermedades crónicas en donde una complicación por Covid-19 podría ser fatal.

María denunció a este medio que el área de pediatría nunca fue considerada área Covid-19 y ante esto, ellos nunca recibieron equipamiento de protección, además que señaló que al recibir pacientes provenientes de otros estados pone en riesgo su seguridad ante la enfermedad, pues señaló que los niños por lo general son asintomáticos o sintomatología leve, pero si contagian a otras personas.

Personal de Salud de distintas clínicas de Jalisco solicitan a las autoridades sanitarias la vacuna contra el Covid-19 para el sector de salud que no se contabiliza en primera línea de batalla

“El problema es que como no fuimos considerados Covid, nunca nos dieron equipo de protección personal, hemos tenido que comprarlo todos nosotros, al principio de la pandemia nos dieron una careta, que fue todo lo que nos dieron, y nos han dado cubrebocas de doble capa de la peor calidad que te puedes imaginar, que obviamente no es el equipo que utilizamos, nosotros hemos tenido que protegernos”, señaló la trabajadora del sector salud.

El nivel de riesgo en el área de pediatría en donde trabaja María es alto, pues señala que aunque nunca se les designó como área Covid, durante la pandemia se encontraron con niños que ingresaron contagiados, pacientes que entraban a cirugía y luego de presentar algunas sintomatología se le practicaba pruebas y resultaban positivos exponiendo al personal que había estado en contacto, esto debido a que no cuentan con pruebas de detección del SARS-CoV-2 para la hospitalización de los pacientes, ni equipo médico “porque en la torre de especialidades los médicos circulan con los trajes de astronautas que ustedes los ven en la televisión y nosotros no tenemos nada de eso”.

Asimismo, María señaló que en la misma área de pediatría existe un “Área respiratoria” la cual señala “nunca hemos entendido porque le pusieron ese nombre, yo no sé qué interés haya de no ponerle área Covid”, pues señala que en este espacio solo se encuentran personas positivas al SARS-CoV-2, aunque las autoridades del mismo hospital rechacen la presencia de pacientes contagiados es esa área de especialidad y del riesgo que corren sus trabajadores.

Según el personal médico que entrevistó este medio, la directora Administrativa del Hospital de Pediatría, Ruth Alejandrina Castillo, nunca les ha brindado información sobre el seguimiento de la vacuna contra el Covid-19, ni siquiera les ha dado la cara para saber si han sido considerados dentro de los listados del personal que requiere la dosis del biológico.

Por su parte Ana también nos compartió su reclamo, pues señaló que es importante que los medios visibilicen que no todo el personal de salud está recibiendo la vacuna contra el Covid-19, si no que faltan muchos elementos del sector sanitario que no han podido acceder al biológico debido a que no han sido considerados sector de riesgo, sin embargo se encuentran igualmente en gran riesgo de contagio.

“Somos médicos, estamos trabajando nosotros y lo que más nos molesta es que ya están vacunando personas que no son médicos, que no son del sector salud, están vacunando maestros, personas de la tercera edad que están en casa [...] Están diciendo en las noticias que ya está cubierto todo el personal de salud ¡No es cierto!, entonces somos la segunda línea, si, pero porque se brincaron a la tercera, cuarta línea”, denuncia Ana, quien cree que las autoridades no están aplicando la vacuna en el orden en el que debiera ser.

Durante la entrevista, la médica señaló que durante la manifestación que realizaron en las inmediaciones del Hospital del Centro Médico, la directora de Pediatría salió a comunicarse con el personal que protestaba, en donde les indicó cómo era el orden de vacunación, sin embargo, los trabajadores de la salud piden agilidad al biológico, pues reclaman que ya se han brincado algunas líneas y aún no les llega la vacuna.

“No hay una respuesta adecuada y nos dicen ‘A ustedes quien les dice que no los van a vacunar, o sea, están mal, si los van a vacunar’, pero no nos dicen cuando y nomás nos la pasamos viendo como hay mucha vacuna en Cihuatlán, están vacunando, vas con tu credencial de elector y están vacunando seas de donde seas”.

De acuerdo con la personal de salud, en el municipio de Cihuatlán, ubicado en la Región Costa Sur de Jalisco, las personas podían acudir con su credencial de elector aunque no pertenecieran a la entidad y recibían la aplicación del biológico, siempre y cuando pertenecieran al sector de los adultos mayores.

“Necesitamos nuestra protección para seguir al frente de esta situación, si quieren que no se descuide esa área , no nos negamos a atender pacientes, no nos negamos porque es nuestra obligación, pero sí exigimos que se nos proteja como debe de ser”, señaló la médica.

De igual manera, Ana señala que en el área de pediatría muchos de sus compañeros se han contagiado de Covid-19, incluso algunos han pedido seres queridos a causa de la enfermedad, sin embargo, resalta que al dar el positivo al SARS-CoV-2, los superiores señalan que el contagio se dio fuera del nosocomio y nunca aceptan que el virus se pudo contraer dentro del nosocomio.

Al inicio del año la Secretaría de Salud Federal dio un informe sobre el porcentaje de contagios de Covid-19 que se registraban en el sector salud, el estado de Jalisco ocupaba el tercer lugar en mayor número de casos confirmados del personal de salud, tan solo por después de Ciudad de México y el Estado de México.

(Los nombres de las mujeres entrevistadas han sido cambiados con el objetivo de proteger su identidad ante posibles represalias)