Atora 1,454 cirugías Covid-19 en Jalisco

Guadalajara, Jalisco. - Angélica Dávalos, de 40 años, sufrió una trombosis -un coágulo en una vena interrumpió el flujo sanguíneo hacia su corazón- y desde octubre pasado espera una cirugía que no le han podido realizar. ¿La razón? La pandemia del Covid-19 acabó con sus planes.

Como las unidades de alta especialidad de los Hospitales Civiles de Guadalajara fueron reconvertidas para atender a pacientes del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, tuvieron que posponerse los procedimientos quirúrgicos que los médicos iban a realizar en dichas áreas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sólo entre abril y agosto se atoraron mil 454 cirugías en total en los dos Hospitales Civiles, de acuerdo con información a la que Grupo REFORMA tuvo acceso.

En el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde se suspendieron 829 procedimientos quirúrgicos en el periodo referido, la mayoría de cirugía general, con 360, seguida por oftalmología, con 275.

En el Hospital Civil Juan I. Menchaca la situación no fue tan diferente, pues se reprogramaron 625 procedimientos quirúrgicos entre abril y agosto, la mayoría de laparoscopia, con 124, mientras que en cirugía general fueron 114.

Desde el año pasado Angélica ha acudido a citas de revisión con su médico, e incluso se hizo los análisis previos que necesitaba para la cirugía, pero por la contingencia sanitaria no ha podido operarse.

"Vine el 29 de marzo y ya me había citado el médico para el 29 de abril (...). Entonces vengo y ya me dicen: '¿Sabes qué?, no. Por el Covid-19 van a mover las citas', y vuelvo a venir y me dicen los médicos que ellos ahorita no están viendo (cirugías), que ellos están viendo lo del Covid-19 y cosas más graves, lo que es urgencias, pero eso (cirugías) todavía no", lamentó.

Los hospitales que dependen de la Secretaría de Salud Jalisco reconvertidos para tratar casos de Covid-19 comenzaron prestar atención médica solamente si se trata de urgencias.

Grupo REFORMA pidió a la Secretaría de Salud Jalisco el número de cirugías que tuvo que reprogramar dentro de sus nosocomios, pero no se obtuvo respuesta.

TABLA

En pausa

De abril a agosto se reprogramaron 829 cirugías en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y 625 en el Juan I. Menchaca, de estas especialidades:

Hospital Civil Fray Antonio Alcalde

Artroscopia y medicina deportiva

Cirugía general

Cirugía medicina general

Cirugía plástica

Neurocirugía

Odontología

Oftalmología

Oncocirugía

Ortopedia y traumatología

Otorrinolaringología

Proctología

Tórax y cardiovascular

Unidad de trasplantes

Urología

Hospital Civil Juan I. Menchaca

Cirugía bariátrica

Cirugía de colon y recto

Cirugía general

Cirugía maxilofacial

Cirugía plástica

Laparoscopia

Neurocirugía

Oncocirugía

Otorrinolaringología

Tórax y cardiovascular

Traumatología y ortopedia

Urología

Fuente: Hospitales Civiles de Guadalajara.

También puedes leer:

Coronavirus Michoacán 6 de septiembre: sumó 253 nuevos contagios y 37 muertes

Coronavirus Jalisco hoy 6 de septiembre: 21 muertes y 739 nuevos contagios reportó la SSJ

Pese a Covid-19, no deja de llegar turismo los fines de semana a Mazatlán