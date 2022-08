Cd. de México, México.- La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, adelantó que la investigación del caso de Luz Raquel Padilla, la joven activista que fue rociada con alcohol y quemada viva en Jalisco, será atraída por la Fiscalía General de la República.

"Sí (va haber apoyo federal), estamos a unos días que esta investigación sea atraída por la Fiscalía General de la República. ¿Qué implica (la atracción)?, implica que las dos Fiscalías tendrán que seguir coadyuvando en la investigación, pero no solamente es la Fiscalía estatal la que ahora intervenga, sino que tendrá también la participación de las autoridades federales", apuntó.

Cuestionada si la Federación avala la hipótesis de la autoagresión que deslizó la Fiscalía estatal, la funcionaria aclaró que es una investigación en curso, por lo que debe ser muy cuidadosa al respecto.

"Pero lo que yo sí le apuesto a que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias; es decir, que se analicen todas las líneas de investigación y que no se encubra a nadie, que tomen decisiones al respecto.

"La FGR tendría la investigación en sus manos, pero la Fiscalía de aquí le tiene que coadyuvar necesariamente, le tiene que entregar todos los peritajes y toda la investigación. Ya, digamos, que la mano en la investigación la traería la FGR".

En días pasados, sin exponer una sola evidencia contundente y basándose en dichos y videos filtrados a medios de comunicación, la Fiscalía de Jalisco apuntó su investigación a que Luz Raquel se autoagredió el pasado 16 de julio en Arcos de Zapopan.

El Fiscal Luis Joaquín Méndez exhibió en rueda de prensa imágenes para señalar que minutos antes de que la mujer sufriera las quemaduras que le provocaron la muerte, compró dos botellas de alcohol y un encendedor.

Tras la conferencia, organizaciones acusaron revictimización, cuestionaron el desempeño de las autoridades por tratar de incriminar a Luz Raquel en su propia muerte, y demandaron que la FGR tomara el caso.

¿Desde su punto de vista el Gobierno de Jalisco criminalizó y revictimizó a esta mujer?, se le preguntó en entrevista al término de un evento en Zapopan.

"Yo lo que quiero decir en términos generales es que se continúan las investigaciones, se van a continuar las investigaciones, va haber apenas un informe estatal, pero yo he sido informada que el caso se va atraer por la FGR", recalcó.

"Yo soy muy cuidadosa al dar una opinión porque la opinión (final) la va tener el juez finalmente, y sí quiero ser muy prudente. Hay un detenido y creo que pronto habrá una noticia al respecto, pero lo que yo quiero decirle es que no debe quedar un suceso así impune".

"Menos cuando se trata de la vida de una mujer, o sea, no. Yo estoy en contra de que un delito no se investigue a fondo y siendo de las características como este fue, que causa yo lo que digo es que no está terminada la investigación, no está concluida la investigación, esa es mi opinión".