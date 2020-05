Atropella y huye #LordJudicatura

Guadalajara, Jalisco. - En presunto estado de ebriedad, un trabajador del Poder Judicial le "aventó" su coche a un joven tras un incidente vial y logró escapar.

La mañana del viernes pasado, "Carlos" había salido con su esposa a realizar en su camioneta unos mandados y decidieron llegar por algo de comida antes de regresar a su casa.

Su esposa iba manejando cuando ingresaron al estacionamiento de un restaurante en la Colonia Jardines Universidad.

Justo cuando entraban, iba saliendo un Jetta rojo, que alcanzó a rozar su camioneta.

Un hombre que momentos antes había impactado un coche, se puso prepotente y trató de atropellar al afectado, los hechos en Naciones Unidas y Patria, en Zapopan; el responsable se dijo trabajador del Consejo de la Judicatura y las redes sociales ya lo apodan como #LordJudicatura pic.twitter.com/fYqzhPTsnr — ClickMarketing&Redes (@ClickMKT2016) May 3, 2020

Tras el leve percance, la conductora del Jetta descendió del coche con su pareja y empezaron a insultar a "Carlos" y a su esposa, quien grabó el episodio con su celular.

Carlos y su esposa pidieron que se hicieran responsables por los daños, pero entre reclamos y palabras altisonantes, el sujeto identificado como Eduardo Gutiérrez Corza, se subió al coche y lo arrancó, prensando a "Carlos" de la rodilla contra su camioneta.

Gutiérrez Corza intentó huir del establecimiento, aunque en ese momento iban pasando motopolicías de Zapopan.

No obstante, el agresor presumió ser funcionario del Consejo de la Judicatura del Estado y luego que llegó la aseguradora, lo dejaron ir.

"Estaba claramente alcoholizado o drogado, muy prepotente, nos amenazó que no sabíamos con quién nos estábamos metiendo, que él era del Poder Judicial, que no le iban a hacer nada, se burlaba cínicamente a pesar de que me atropelló, atentó contra mi vida, que cometió un delito", describió "Carlos".

¿Qué es el #ConsejoDeLaJudicatura?



Es la instancia que administra y vigila al #PoderJudicial del Estado



Para evitar abusos como el de #LordJudicatura necesitamos consejeros de la Judicatura honestos e íntegros



De ahí la importancia de la designación de 3 de sus integrantes pic.twitter.com/eDm6nNuA8q — David Gómez-Álvarez (@GomezAlvarezD) May 3, 2020

La víctima señaló que abiertamente les ofreció dinero a los agentes de la unidad ZP-41 y estos intentaron desmotivarlo para que no presentara denuncia e incluso, borrara el material de evidencia.

Gutiérrez Corza también exhibió su credencial que lo acreditaba como notificador del Juzgado de Control Penal de Ocotlán, que ya estaba vencida desde junio de 2019.

"No quisieron llamarle al MP, a la Cruz Verde o la Policía Vial para que le hicieran una prueba, se pusieron de su lado y me decían que para qué tanto relajo. Creo que no se vale, con qué seguridad voy a salir a la calle o qué tranquilidad puede tener mi familia, esto no puede quedar así y pido que se haga justicia, de verdad no entiendo cómo el Poder Judicial puede tener un funcionario así", denunció.

@Gerardosedano: Aparece otro lord en #Jalisco, ahora es #LordJudicatura quien en aparente estado inconveniente tiene incidente vial en una taquería de #Zapopan pic.twitter.com/1pG4RChdkG — José Modesto Barros Romo (@barrosromo) May 3, 2020

"Carlos" tuvo que ir al hospital y resultó con lesiones en tobillo, rodilla y espalda baja, por lo que presentará una denuncia y también solicitó una investigación contra los elementos de la Policía de Zapopan.