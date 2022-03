Aumenta en Hospital Civil de cifras de enfermedades psicológicas en niños por Covid-19

Entre los principales motivos de los problemas de salud mental en niños está el hecho de que no pueden o podían salir a jugar con sus amigos o ya no están acostumbrados a socializar con otras personas.

Depresión y ansiedad son dos de los principales problemas de salud que a fectan a menores a consecuencia del aislamiento y diversos problemas causados por el Covid-19 , así lo explicó la Doctora María Guadalupe de la Eucaristía Padilla, Coordinadora Módulo de Pediatría XXIII CIAM 2022, quien cuenta que no se tiene una cifra estadística exacta, pero que sí se puede hablar de un aumento de hasta 30% de nuevos pacientes por diversas enfermedades psicológicas.

