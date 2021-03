Aumenta riesgos de incendios en bosques de Jalisco por estiaje y el Fenómeno de La Niña

Guadalajara, Jalisco. - En riesgo se encuentran los bosques de Jalisco, ante el fenómeno de la niña, el cambio climático, la temporada de estiaje y la muy poca humedad que se reporta en la entidad, pintan un año de gran aumento de incendios que se prevé pueden afectar las áreas verdes.

Ante este panorama de condiciones desfavorables para la entidad, en Jalisco incrementan las posibilidades de incendios forestales, los cuales han iniciado con toda la potencia y se espera prevé que los siniestros no cedan pese a las acciones.

Según la información brindada por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), en donde señaló que del 1 de enero hasta el 18 de marzo que se realizó el conteo, en Jalisco se han reportado 295 deflagraciones en zonas boscosas. Esto significa un aumento de 365.9 por ciento en comparación al mismo periodo pero del año 2020 cuando se cerró con 63.

“Debido a la presencia del Fenómeno de La Niña, el pronóstico climático para el año 2021 es sumamente adverso; se presentarán temperaturas muy cálidas y con poca humedad, por esta razón la temporada de incendios forestales inició temprano, y se espera un impacto poco favorable en la calidad del aire, debido a la presencia de incendios forestales al inicio de la Primavera”, señaló la Semadet en su comunicado de prensa.

De acuerdo a la dependencia estatal, los municipios que registran el mayor número de incendios son; Zapopan en primer lugar con 41, Tlajomulco con 21 y Tapalpa con el tercer lugar con 18 siniestros, sin embargo, otro tema significativo es el aumento de las áreas dañadas, que pasó de 341.89 a 3 mil 810.9.

Un total de 50 municipios de Jalisco han registrado afectaciones por los incendios, siendo Tala el que reporta más daños con 478.63 hectáreas, le sigue Mezquitic con 455.87 y Zapopan con 435.56.

Por su parte, el gobierno de Jalisco informó a la sociedad sobre el riesgo que se reportaba para este año, y realizó una inversión de 99.5 millones de pesos que fueron destinados a la compra y renta de material y equipos para la prevención y combate de incendios.

Asimismo, se cuenta con 13 torres de detección de incendios forestales, 106 vehículos especializados y los helicópteros Witari y Cuauhtli de Semadet; Black Hawk, de la Secretaría de Seguridad, Fénix, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), Tláloc, de Zapopan, y Palomo, de Tlajomulco.

Asimismo, se resalta que en la Zona Metropolitana de Guadalajara que contempla un total de 10 municipios en donde se encuentra prohibido realizar quema agrícola con el objetivo de evitar el aumento de siniestros.

“El Gobierno de Jalisco hace un riguroso llamado a los ciudadanos para prevenir en medida de lo posible incendios por lo que se recomienda no acumular combustible fósil en sus terrenos, especialmente si viven en zonas boscosas, no tirar colillas de cigarro o basura a pie de carretera o en zonas forestales, no realizar fogatas o utilizar el fuego dentro de áreas naturales, en el caso del sector agrícola, programar sus quemas y notificar a sus ayuntamientos”, agregó el gobierno de Jalisco.

Las estadísticas de la Semadet revelan que la principal causa por la que inician los incendios forestales son las actividades agrícolas; el 34 por ciento de las deflagraciones ocurridas hasta el jueves fueron por este motivo.

La segunda causa son las actividades ilícitas, mientras que el 14 por ciento de las llamas son iniciadas por paseantes que acuden a las zonas boscosas con braseros o encienden fogatas, Asimismo, la dependencia estatal pide reportar los incendios a través del 3336-368-252 o vía Twitter @SemadetJal.