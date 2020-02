Aumentan 14 % los 'levantones' en Jalisco 

Guadalajara, Jalisco.- Los casos de privación ilegal de la libertad reportados ante la Fiscalía del Estado de Jalisco aumentaron 14 por ciento en enero.

Mientras que en el mismo mes, pero de 2019, se reportaron ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 81 denuncias por delitos que atentan contra la libertad personal, en 2020 fueron 93. Esto sin contar los secuestros, que en enero pasado registraron un caso.

Comparando 2019 con 2018, los delitos contra la libertad personal crecieron en 21 por ciento en Jalisco, pues hubo 674 el año antepasado y en 2019 fueron 815.

Además, de acuerdo con el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID) del Gobierno del Estado, hay 8 mil 872 personas desaparecidas desde 1995 hasta el 31 de enero de 2020.

De éstas, 6 mil 730 están contempladas como "no localizadas" pues la autoridad considera que, aunque no se sabe de su ubicación, su ausencia no se relaciona con algún delito.

Mientras que 2 mil 142 están bajo el término jurídico "desaparecidas", pues se estima que se cometió un delito con ellas.

El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón adelantó ayer que hay un apartado especial sobre desapariciones en el informe anual de actividades de la Comisión, anunciado para el próximo lunes.

Por ello se reservó la cifra de quejas en contra de la Fiscalía Especializada en Persona Desaparecidas.

"Nosotros ahora tenemos en integración una buena cantidad, todavía de quejas y, seguramente a lo largo del año, aunque a algunos les incomode, seguiremos emitiendo recomendaciones", aseguró.

Por otro lado, este mes pasado se cometieron 148 homicidios lo que representa una baja de 26 por ciento con respecto al mismo período de 2019 cuando fueron 202.

También hubo 654 lesiones dolosas, que también bajaron al enfrentarlas con enero de 2019, pues fueron 963.

Asimismo van 2 asesinatos de mujeres clasificados como feminicidios, aunque la cifra podría cambiar, pues algunos casos que van avanzando en su proceso legal se reclasifica de homicidios a feminicidios; en enero de 2019, hubo 5.