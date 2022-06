Autoridades de Jalisco incumplen con lo que dicta la Ley de Personas Desaparecidas del Estado

Guadalajara, Jalisco.- La Ley de Personas Desaparecidas del Estado fue aprobada el 25 de febrero de 2021 con el fin de agilizar los procesos para la localización de las14 mil 985 personas desaparecidas que hay en el estado, sin embargo a la fecha no se ha cumplido con lo que dicta la normatividad.

Desde el 4 de junio de 2021 la Comisión de Búsqueda de Personas en Jalisco debía iniciar con el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, según la ley. En cambio esto sigue en “proceso de cumplimiento”, aseguró el órgano al Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

Además la Fiscalía Especial y el IJCF debían contar con dicho registro. Cabe señalar que ambas dependencias aseguran tenerlo sin embargo no cuentan con las especificaciones que pide la ley, como la actualización en tiempo real e interconexión de información, además la Cepad señala que no se le da publicidad a dicha herramienta.

También están pendientes los reglamentos internos de la Comisión de Búsqueda de Personas y el de la Fiscalía Especial; el primero no ha sido publicado y el segundo fue integrado al Reglamento Interno de la Fiscalía del Estado, pero sin la participación de las familias.

Otra de las omisiones se comete al no presentar al Comité Coordinador del Sistema estatal de Búsqueda los lineamientos para la conformación de las células de búsqueda municipales, obligación que debió realizar la Comisión de Búsqueda del Estado desde el 5 de mayo del 2021.

La Cepad asegura que estas omisiones dificultan la localización de las personas desaparecidas.

"Incumplir con esta obligación dificulta la creación de las células de búsqueda en los municipios, de acuerdo con los estándares señalados en la Ley de Personas Desaparecidas y criterios homologados. Además, afecta los procesos de coordinación, especialización y descentralización de las acciones de búsqueda", aseguró el Cepad en un análisis del tema difundido el 7 de junio.

Eso es justo lo que considera que hace falta José, quien busca a su hijo Raúl Servín Galván, desde hace cuatro años, opinión compartida por otros familiares de personas desaparecidas, quienes a diario chocan con falta de coordinación.

"No he estado enterado de nada de eso (de las leyes), me perdí un poquito por cuestiones de trabajo, pero a mí si me gustaría que le dieran más agilidad a todo esto porque cada día salen más desaparecidos", comentó el padre de Raúl.

"Día tras día hay más desapariciones y ni el Gobierno ni la Policía ni nadie hacen por ayudarnos, simplemente ellos hacen la carpeta y ahí se va quedando, se va quedando, se va quedando", agregó el hombre, a quién ya le tomaron muestras de ADN en 2018 y en 2020, y va por la tercera, tras la exhumación de cuerpos en la fosa común de Coyula.

José asegura que el Gobierno del Estado, la Fiscalía y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) deberían coordinarse mejor para agilizar la localización de las miles de personas que se encuentran desaparecidas.