Guadalajara, Jalisco.- Hoy es la noche vieja y mañana Año Nuevo y con ello llegan múltiples celebraciones dentro y fuera del hogar que no siempre culminan con santa paz.

Los principales motivos de accidentes en el hogar son: quemaduras, intoxicaciones, caídas, heridas, incendios, quemaduras y ahogos o asfixias.

Con la finalidad de evitar accidentes en casa o propiciarlos debido a un acto imprudente de las personas es que el Gobierno de Jalisco, Protección Civil y la Secretaría de Salud del Estado emiten una serie de recomendaciones para que chicos y grandes culminen las celebraciones a salvo.

“En el hogar tenemos las caídas que son causas de muerte, no nada más de lesiones, tenemos las intoxicaciones, las quemaduras que son de las primeras causas y entre ellas tenemos líquidos hirviendo, que son las primeras causas que se dan dentro de la cocina; eviten dejar encendedores u objetos de fuego cercanos a los menores, porque también hemos perdido vidas en este periodo vacacional de diciembre en años anteriores por quemaduras en el hogar”.

Señaló el coordinador operativo del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (CEPAJ), José Parra Sandoval, quien enfatizó que los accidentes en el hogar son el segundo lugar de alto riesgo.

La detonación de pirotecnia en los hogares es algo que José Parra también dice se debe evitar al ser objetos que tienen petardo y pólvora y los convierte en una potente arma, además de que esta práctica ocasiona daños graves al medioambiente y por consecuencia también en la salud de las personas.

El Secretario General de Gobierno de Jalisco, Enrique Ibarra, reiteró la importancia de tomar en cuenta las recomendaciones emitidas por las autoridades con el fin de garantizar una temporada sin contratiempos y que transcurra con tranquilidad para todas y todos; exhortó a la ciudadanía a no realizar fogatas, no utilizar pirotecnia, ni realizar quemas agrícolas o de baldíos, a fin de mitigar la contaminación atmosférica y prevenir episodios de mala calidad del aire, y con ello reducir los riesgos a la salud de las personas.

Juan Bosco Agustín Pacheco Medrando, Secretario de Seguridad Pública de Jalisco también ha señalado que el disparo de armas de fuego es un delito, por lo que está prohibido llevar a cabo disparos al aire durante los festejos de Año Nuevo.

"Una de las prácticas recurrentes que hemos tenido a lo largo de los años y que no se han podido erradicar al 100 por ciento es el disparo de armas de fuego, una bala puede recorrer muchos kilómetros y caer en algún punto y lesionar y matar a alguna persona, por lo que la exigencia, ya que es un delito es no utilizar este tipo de implementos, lo que está estipulado en el artículo 83 de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos”, advirtió.

Si durante estas celebraciones tendrás que trasladarte en tu vehículo, también hay recomendaciones que debes de analizar antes de tomar el volante.

‘’Las recomendaciones para evitar decesos son no conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas; revisar las condiciones mecánicas de su automóvil; revisar el estado y niveles de presión de las llantas, utilizar los cinturones de seguridad y no exceder los límites de seguridad’’, añadió Víctor Hugo Roldán, director de la Unidad Estatal de Protección Civil.

Para evitar otros de los accidentes más comunes, el CEPAJ recomienda seguir los siguientes consejos:

CÓMO EVITAR ACCIDENTES EN EL HOGAR

• Vigilar que los menores no trepen en árboles o bardas. Quitar escaleras, bancos y cualquier estructura que les sirva para escalar y caer.

• Tapar muy bien pozos, aljibes, pilas, tinas o recipientes de agua donde puedan caer los niños y ahogarse.

• En el agua, los niños deben utilizar siempre sistemas de flotación y estar vigilados por un adulto, aún en bañeras.

• No perder de vista a nuestros niños, cuidándolos de quemaduras, atropellamientos, ahogamientos, caídas, envenenamientos o extravíos.

• No dejar que los niños se acerquen a la estufa, plancha, calefactores u otros objetos calientes.

• No permitir que los niños jueguen con cerillos, encendedores, velas, cohetes y fuegos artificiales.

• Mantener a los niños vigilados en todo momento y evitar que jueguen en la cocina.

• Guardar medicamentos y sustancias químicas bajo llave o en repisas altas, así como en sus envases originales.

• Poner especial cuidado cuando los pisos están mojados.

• Evitar tener objetos en el suelo con los que puede ser fácil tropezar.

• Dejar bien tapados pilas y aljibes.

CÓMO EVITAR ACCIDENTES CON FUEGOS ARTIFICIALES

• No utilizar fuegos artificiales o pirotecnia y, en caso de que se usen, estos deben ser de luz y no explosivos; además deben estar dentro de la norma. Por ningún motivo los niños pueden comprarlos ni maniobrar con ellos mientras estén sin supervisión de un adulto.

• El encendido de estos artefactos debe ser solo en exteriores alejados de las fuentes de gas, como tanques y cilindros. Hay que recordar que es muy peligroso guardarlos en los bolsillos por la fricción que se pudiera generar con el movimiento.

• Se debe evitar que estos sean dirigidos directamente a personas y hay que mantenerse a una distancia prudente de ellos, sobre todo de castillos y lanzadores.

CÓMO EVITAR ACCIDENTES TIPO QUEMADURAS

• No dormir ni dejar el hogar solo con fuentes de calor encendidas (estufas, anafres, braseros, lámparas de gas, boiler, veladoras, etcétera).

• No dejar encendedores o cerillos a la mano de los niños.

• No sobrecargar los circuitos electrónicos con decoración navideña.

• Proteger enchufes y contactos.

• No servir alimentos calientes a niños.

• Evitar que los niños jueguen en la cocina y dejar los mangos de los sartenes y ollas hacia la parte central de la estufa.

• Si son quemaduras leves, colocar la parte lesionada bajo el chorro suave del agua.

• En caso de quemaduras serias, cubrir el área lesionada con un lienzo limpio, seco y libre de pelusas. Además, retirar cuidadosamente anillos, relojes, cinturones o prendas ajustadas que compriman la zona afectada antes de que esta se empiece a inflamar.

• Mantener la temperatura corporal y trasladar a la víctima a la unidad médica más cercana o llamar al 911 para pedir una ambulancia.

"Después de un accidente todo es diferente, por eso debemos tomar precauciones", puntualizaron las autoridades estatales.

Lee más: En un mes suben 21% los casos activos de Covid-19 en Jalisco

REALIZA UN REPORTE

Si vez que alguien no acata algunas recomendaciones o te percatas de algún tipo de incidente los puedes reportar en los siguientes números telefónicos:

• Incendios forestales: 33 3636 8252 (Centro Estatal de Incendios Forestales).

• Quemas, pirotecnia o fogatas: 911.

• Contaminación por actividad industrial: 33 1199 7550 o 33 3030 8250 ext. 56242 (Proepa).