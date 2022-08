Autoridades no ayudan a mujer violentada ¡y hasta la culpan!

Guadalajara, Jalisco.- Ella tiene 10 años sufriendo violencia de parte de su esposo y cuando ha acudido al Centro de Justicia para las Mujeres, en vez de ayuda recibe regaños y maltratos.

La mujer acusa tratos inhumanos de su esposo Óscar Padilla del Real, quien aparece en la nómina del Ayuntamiento de Zapopan con nombramiento de coordinador en la unidad operativa de Tianguis.

En los últimos años el problema se ha agravado. El hombre se llevó por la fuerza a sus hijos a finales de 2019 y no permitía que Berenice los viera. Fue en esas fechas cuando un juez vinculó a proceso al hombre.

Sin embargo, eso lo empeoró todo: Óscar enfrenta los cargos en libertad y en las audiencias ni siquiera se mencionó el hecho de que el hombre no le permitía ver a los niños.

El agresor entonces tomó ventaja de la desesperación de Berenice. Le hizo firmar un acuerdo para que viera a sus hijos, pero a cambio tenía que renunciar a su trabajo, vivir en un domicilio que él dijo que le dejaría y también le daría una pensión.

Ella accedió y el 31 de diciembre del año pasado pudo ver a sus hijos. Pero él nunca le dio ningún dinero y tampoco abandonó el domicilio. La obliga a tener sus pertenencias en bolsas de basura al ingreso de la finca, bajo la amenaza de que en cualquier momento la corre.

El niño de 12 años ya tiene actitudes violentas contra las mujeres, pues ha llegado a golpearla, señaló. La niña, de 10, sufre violencia también.

"Mi hija es la que me dice 'mamá, si te tardan no sé qué voy a hacer, yo no quiero vivir con él porque me agrede', o sea, ya llegan al grado de (que) a mi hija la amenaza, ella tiene 10 años y vive con el temor de que le vayan a hacer algo", dijo Berenice.

El jueves pasado, en un esfuerzo por recuperar su vida y a escondidas de Óscar, intentó obtener copias de su caso en el Centro de Justicia para las Mujeres y le dijeron que en 20 días volviera a ir.

Ella trató de pedir auxilio por lo que vive desde hace cerca de 8 meses, pero la regañaron y culparon.

"Siempre, siempre, me desaniman, me choca ir ahí. Fui al Centro de Justicia a volver a decir que cómo le puedo hacer porque esto no para, y me dicen que es mi culpa porque estoy en el domicilio de él.

"Me quedé sin casa, sin trabajo, y el tipo anda burlándose como si nada, yo quiero que se haga justicia, que le den el escarmiento, que no se va a burlar así de la justicia y de mí", aseveró.

Tras el enésimo maltrato en el Centro de Justicia para las Mujeres y luego de que Óscar los dejara sin comida, ella se fue de la casa con su niña. El niño prefirió quedarse con él, lamentó.

"Esto es muy desgastante", concluyó Berenice, quien consiguió que le prestaran un cuarto por cuatro meses y comenzó a dejar solicitudes de empleo, sin esperanza de que la autoridad le brinde ayuda.