¡Ay Jalisco no te rajes! Te invitan a cantar este domingo

Mientras tanto en mi tierra... ������ #AyJaliscoNoTeRajes ���� Una avioneta sobrevuela la ZMG con bocinas a todo volumen reproduciendo Ay Jalisco no te rajes para dar ánimos a la población. #FelizViernes pic.twitter.com/j7G7XYnk5C

Guadalajara, Jalisco.- La emblemática canción "¡Ay Jalisco no te rajes!" será cantada a las 9:00 de la noche de este domingo en Jalisco, al menos así lo indica la convocatoria que ya circula en las redes sociales.

La idea surgió luego de que la mañana de este viernes una avioneta alegrara el corazón de los tapatíos al sobrevolar la Zona Metropolitana de Guadalajara con altavoces que entonaban la melodía ¡Ay Jalisco no te rajes!.

Las redes sociales de inmediato se plagaron de diversos videos que los tapatíos grabaron al percatarse que la avioneta sobrevolaba por su colonia, con la canción a todo volumen y un letrero que incluía un mensaje invitando a recobrar el ánimo.

"Ay Jalisco, no te rajes" ❤️ Así amanecimos hoy en la Perla Tapatía pic.twitter.com/nUk2konCgE

"En tiempos tan vulnerables, una avioneta pilotea al son de esta canción, con todo pancarta para dar apoyo a la sociedad ante el #coronavirus ¿Qué les parece?", "Mientras tanto en mi tierra... #AyJaliscoNoTeRajes Una avioneta sobrevuela la ZMG con bocinas a todo volumen reproduciendo Ay Jalisco no te rajes para dar ánimos a la población", ""Ay Jalisco, no te rajes" Así amanecimos hoy en la Perla Tapatía", "Siiii yo lo escuché y me encantó fue una bonita experiencia"