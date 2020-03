Bailarinas de pole dance de Jalisco se unen al paro nacional

Guadalajara, Jalisco.- Las bailarinas de pole dance que laboran en los centros de entretenimiento para adultos Candy's y La Casa de George, ambos ubicados en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, hoy forman parte del Paro Nacional de mujeres, con el cual se exige respeto, igualdad de oportunidades y justicia contra hechos violentos perpetrados en contra del llamado sexo débil.

El anuncio fue hecho en días pasados mediante una lona que las empresas colocaron en las fachadas de dichos lugares, en las que se lee "El nueve ninguna se mueve #UnDíaSinNosotras PARO NACIONAL Candy's nos unimos a la causa 9-Marzo-2020 No abrimos".

La postura de los conocidos lugares de Guadalajara también se emitió a través de las redes sociales. "La empresa La Casa de George se suma a esta causa, apoyamos la igualdad, el respeto y la integridad de las mujeres mexicanas. #niunamas #undiasinnosotroas #yabasta #elnueveningunasemueve 9 Marzo “NO ABRIREMOS".

DEBATE contactó al área de comunicación del grupo empresarial en busca de una entrevista con los dirigentes, pero la respuesta por parte de Angélica, encargada de las redes del grupo empresarial, fue:

"Los propietarios (entre ellos hombres y mujeres) agradecen mucho el interés, pero no quieren que esta postura que están tomando se vea como algo publicitario".

Tras el anuncio de los centros nocturnos, una serie de comentarios se desató en las redes sociales, entre los que se emitían diversos señalamientos sobre la postura de las empresas. En torno a esto el área de comunicación declaró: "Realmente es una unión con la sociedad por las mujeres que han desaparecido en México. Si nos están haciendo bullyng y todo, pero realmente sí lo estamos haciendo con buena fé", aclaró Angélica.

"Todo es risa y cotorreo con el paro nacional del 9M hasta que vez que el Table Dance se une al paro nacional...", publicó un integrante del grupo de facebook Políticamente Incorrectos.

Foto tomada de Facebook.

Según lo declarado por el área de comunicación, el grupo empresarial cuenta con diversos bares y centros de entretenimiento para adultos en diversos estados de México, mismos que también se unirán al paro nacional. Y, sin mencionar cuántas mujeres trabajan en ellos, los dirigentes les darán el día libre a manera de apoyo.

"He visto de otros lugares que han subido publicaciones en donde responden que sí laborarán normal (...) Esto es en estas empresas, ya si las chicas laboran por fuera o van a otro lugar ya eso no es parte de nosotros, ya no está en nuestras manos lo que haga cada mujer en su tiempo libre. Aunque la idea es que desaparezcamos. Es una protesta en silencio", puntualizó Angélica.

Hasta el momento, no se ha sabido que otras empresas con este mismo giro se estén uniendo a este paro nacional de mujeres.