Bajas cifras en incidencia delictiva de Jalisco presentadas por Enrique Alfaro, pueden ser erróneas

Guadalajara, Jalisco.- Una gran satisfacción dijo tener el Gobernador Enrique Alfaro tras dar a conocer cifras de incidencia delictiva, en las que señaló una baja en las denuncias en el primer trimestre del año. Desde la perspectiva de un especialista, no obstante, a la presentación le faltan explicaciones.

Ayer, el Mandatario mostró un comparativo entre el periodo de enero a marzo de 2018 y el mismo lapso de 2022, en el que apuntó una baja del 55.2 por ciento en los ocho tipos de robo a los que da seguimiento especial. Los indicadores pasaron de 17 mil 70 a 7 mil 641 casos.

Jorge Ramírez Plascencia, doctor en Ciencias Sociales, cuestionó la baja en la incidencia delictiva y recordó que se trata de los casos de los que tomó conocimiento la Fiscalía, lo que deja de lado los crímenes no denunciados.

"Creo que lo que el Gobernador menciona como causas de este descenso no son creíbles, habla sobre una mejoría en la coordinación de las policías, no se entiende cómo la coordinación policiaca pueda ayudar a que no se cometan más ilícitos de este tipo.

"No tenemos mucha certeza de lo que está ocurriendo en términos de una mayor facilidad para la denuncia y no una disuasión, yo pensaría que estas cifras tienen un alto porcentaje de subregistro, esa es una hipótesis", expuso Ramírez Plascencia.

Según el INEGI, la cifra de delitos que no se denuncian en Jalisco es del 91.2 por ciento, lo que significa que la Fiscalía sólo se entera de 1 de cada 10 crímenes en la Entidad.

Otra hipótesis para entender estos números, estimó el especialista, apunta a que en ciertas zonas hay un control de la delincuencia organizada, que impone condiciones para bajar los delitos, como han acusado, por ejemplo, vecinos de Mazamitla, de acuerdo con los testimonios publicados por MURAL el 18 de marzo.

Alfaro presentó también cifras de lo que denominó "víctimas de agresión directa", un término no establecido oficialmente en las cifras del Gobierno Federal, en las que el Mandatario afirmó basarse. Estos casos pasaron de 483 a 381.

Finalmente, ofreció estadísticas de víctimas localizadas en fosas clandestinas, que fueron de 10 a 87.

"Estamos buscando a quienes nos faltan y no vamos a parar de hacer esa tarea, esta cifra no tiene que ver con reducir de personas localizadas, tiene que ver con encontrar a las personas que nos faltan", dijo Alfaro.

Sobre este tema, Ramírez Plascencia señaló falta de sensibilidad.

Lee más: Buscan a José Octavio, desapareció en Barranca de Huentitán

"El Gobierno que no está evitando las desapariciones, que no está protegiendo al ciudadano en vida, y que muestra estos datos como un logro, eso es realmente aberrante, es ofensivo, muestra la poca sensibilidad con la que se está analizando el tema de la seguridad", concluyó el analista.