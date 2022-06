Barrista del Atlas detenido por la Fiscalía de Jalisco sufre tortura, asegura su madre 

Guadalajara, Jalisco.- Engaños de parte de la Fiscalía de Jalisco y maltratos en prisión acusa vivir Álvaro M., uno de los barristas del Atlas detenido por las agresiones ocurridas en el Estadio Corregidora, en Querétaro.

Su mamá, quien pidió ser identificada como señora Amaral, acusó también que a su hijo intentan fincarle cargos por delitos que no cometió ese 5 de marzo, cuando se celebraba el partido entre Atlas y Gallos Blancos.

Ella reconoció que su hijo estuvo ese día en el Corregidora, e incluso aparece en videos pateando a una persona, pero aseguró que lo único que pide es que se le dé un trato humano, que no sea un chivo expiatorio y se respete su debido proceso.

Desde su captura, el 18 de mayo, a Álvaro le permiten ir al baño en pocas ocasiones, la higiene en prisión es nula y recibe presiones psicológicas para declararse culpable y entregar a otros barristas, aseguró la señora Amaral.

"Es muy difícil, a mi hijo no lo puedo ver, hasta el día 16 de junio lo puedo ver, le puedo pasar dinero hasta entonces, se le puede pasar ropa hasta entonces, no tienen acceso a nada.

Aficionado del Atlas anuncia en Tiktok que será detenido

"El abogado me dijo 'está muy mal su hijo', trae una infección en los pies, los trae vendados, no tiene atención médica y trae una depresión muy fuerte, no los dejan salir al baño, ahí se hacen todos, se bañó todo de excremento.

"No sé cuántos días duraría esa situación, porque a mi hijo le están haciendo tortura psicológica y amenazas", sostuvo.

Álvaro cumplirá un mes de prisión el 18 de junio, en lo que es citado de nuevo ante un juez, pues aún no se determina si se le vincula a proceso penal.

La madre sostuvo, además, que su hijo fue detenido con engaños por la Fiscalía de Jalisco, pues inicialmente lo buscaron para ratificar una denuncia que él puso por ciberacoso, cuando en realidad iban por él con orden de aprehensión, en colaboración con la Fiscalía de Querétaro.

El delito por el que fue capturado es el de violencia en espectáculos deportivos.

Para solventar los gastos ligados con este proceso penal, la señora Amaral ha rifado camisetas deportivas y vendido piñatas con la forma del escudo del equipo. Este miércoles planea realizar una marcha del Parque Rojo a Palacio de Gobierno.