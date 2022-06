Busca PAN descontar salario a diputados faltistas

Guadalajara, Jalisco.- La legislación de Jalisco contempla descontar días de salario a los diputados que no asistan a sesiones de Pleno del Congreso del Estado, pero, el legislador panista Abel Hernández pretende que esa medida se aplique también a quienes falten a Comisiones legislativas.



En el Artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo estatal se establece que es obligación de los diputados asistir a reuniones de Comisiones o Comité de los que formen parte, así como a sesiones del Congreso; sólo sobre estas últimas procede la reducción de un día de salario en caso de falta injustificada.



Para que el descuento salarial a diputados faltistas también se pueda aplicar cuando no se presenten a reuniones de Comisiones o Comité, el panista Hernández presentó ante en Legislativo una iniciativa que busca reformar la Ley Orgánica.



"Como servidores públicos es nuestra obligación velar porque el trabajo que desempeñamos reditúe en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos a los que representamos, para que esto suceda es primordial que cumplamos con asistir a las reuniones, Comisiones, sesiones y todas aquellas actividades a las que seamos convocados en nuestro carácter de diputados", indicó el legislador del PAN.

"Si bien el ausentismo de los diputados no es una práctica recurrente en la presente legislatura, si ha llegado a suceder en las pasadas, que los diputados se ausenten o no estén presentes en algunas de las sesiones de las Comisiones de las que forman parte, lo cual podemos considerar como una violación grave (a la ley), si es que esta ausencia no es por causa justificada y que amerite no estar presente", agregó en los argumentos de la iniciativa.



La propuesta de Hernández, de ser avalada por el Pleno, establecería que en caso de que los legisladores tengan reiteración de faltas injustificadas en Comisiones o Comité, se les reducirá de su dieta lo equivalente a un día de trabajo, 3 mil 635 pesos.



"No es desconocido que la imagen que tiene la ciudadanía de los legisladores es que algunos no desquitan el sueldo, y si tomamos en cuenta que la dieta se paga con los impuestos, es natural que haya malestar entre los gobernados si se tiene esta percepción, por lo que resulta lógico y una manera de generar tranquilidad, el hecho de que los ciudadanos sepan que si un diputado no asiste a la Comisión de que le corresponde, no recibirá dieta", expuso el panista.