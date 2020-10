Buscan a Carlos Maximiliano estudiante de la UdeG, desapareció en Zapopan

Zapopan, Jalisco. - La inseguridad y violencia no tiene ningún criterio o límite para no llegar a algún sitio y es que de nueva cuenta señalan la desaparición de un estudiante de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Carlos Maximiliano fue privado de su libertad afuera de su domicilio en Zapopan, Jalisco, quien lleva más de 8 días en calidad de desaparecido.

Fue el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Javier Armenta, quien a través de sus redes sociales exigió la aparición de Carlos Maximiliano Romero Meza, quien es estudiante de segundo semestre del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD).

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Estamos cansados que las y los estudiantes no puedan caminar tranquilos, que la seguridad no sea una garantía y que las autoridades no actúen a la altura de su cargo", señaló Armenta a través de Internet.

El joven estudiante fue privado de su libertad afuera de su domicilio localizado en la Colonia La Tuzanía, en Zapopan, el pasado 22 de octubre cuando Carlos Maximiliano desapareció, así lo informaron los familiares a través de una ficha de búsqueda.

"La inseguridad en la que vivimos de nuevo llega a la comunidad universitaria. ¡Exigimos la aparición de Carlos Maximiliano Romero Meza!, estudiante de segundo semestre del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño", compartió el presidente de la FEU a través de su cuenta oficial.

Resaltan que el joven fue golpeado por sujetos quienes lo subieron a una camioneta afuera de su casa, por lo que se señala que el joven fue privado de su libertad por sujetos armados y hasta el momento se desconoce el paradero del menor.

De acuerdo a la información brindada por familiares en su ficha, el joven vestía bermudas de color azul con blanco, playera negra, así como una sudadera combinada blanco con azul, y unos tenis de una marca reconocida. Asimismo, señalan que Carlos tiene una complexión delgada y mide 1.72 metros de altura.

Alfaro presenta segundo informe de personas desaparecidas

Hace apenas unos días, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro compartió a través de sus redes sociales presentó el segundo informe de personas desaparecidas en el estado, señalando que en la entidad se estaban realizando acciones para lograr disminuir las desapariciones a comparación del sexenio pasado, así como que se se han realizado acciones para localizar a personas en calidad de desaparecidos.

Según la cifras presentadas por el mandatario, en Jalisco hay un total de 9 mil 731 personas desaparecidas desde el año 1965 hasta el 30 de septiembre del 2020. Asimismo, resaltó que de octubre del 2019, cuando se realizó el primer informe a septiembre del 2020, se han localizado 3 mil 635 personas por las autoridades del estado.

Blanca Trujillo Cuevas, titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, señaló que se han localizado a un total de 2 mil 679 personas que contaban con una denuncia o carpeta de investigación, asimismo, resaltó que con el objetivo de mejorar resultados se creó la agencia especializada de investigación de desaparición forzada, así como una segunda agencia del delito en El Salto y Chapala.

Sin embago, colectivos búsqueda de personas desaparecidas señalaron que el Gobierno de Jalisco, no los invitó a formar parte de esta rendición de cuentas y señalaron que brindarían una rueda de prensa en donde compartirían los verdaderos datos de personas desaparecidas que el estado no había compartido.

El Centro de Justicia para La Paz y el Desarrollo (CEPAD), mediante sus redes sociales, así como el colectivo Por Amor a Ellxs, presentaron testimonios de familiares de personas desaparecidas bajo el nombre ‘Las Víctimas Hablan’, en donde aseguraron que la realidad de Jalisco en materia de búsqueda de personas desaparecidas no es para nada como se pintó en el segundo informe.