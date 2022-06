Buscan a Yahir Alejandro Sainz y Bryan Uriel Guel desaparecidos en Zapopan

Zapopan, Jalisco.- Desde el 06 de mayo, las familias de Yahir Alejandro Sainz y Bryan Uriel Guel Salas no saben nada del paradero de los jóvenes, quienes desaparecieron en el poblado El Quemado en Zapopan.

Los familiares y amigos de los dos hombres los buscan, desean que regresen a casa.

“No es justo que un niño esté llorando la ausencia de su papá. No es justo que la policía levante un reporte, te entreguen un papel, y al otro día el reporte no exista. No es justo que decidan por tu vida y tu libertad”, publicó en redes sociales Daniela Sainz Orozco, prima de Yahir.

Te recomendamos leer:

Bryan tiene 18 años, es de tez morena, ojos oscuros y complexión delgada, su familia lo espera en casa.

Yahir Alejandro tiene 25 años, es de tez blanca, ojos azules, complexión robusta, tiene dos tatuajes, uno en el brazo izquierdo de números romanos y otro en la pantorrilla izquierda de un cuervo, aseguró Daniela Sainz.

La familia de Yahir pide en redes sociales que se difunda la desaparición de ambos jóvenes.