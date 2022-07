CJNG: 'El Mencho' pide a cárteles del narco "no meterse" con la religión católica (VIDEO)

Guadalajara.- Este jueves 7 de julio se difundió en redes sociales un video donde presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a nombre de su líder, Nemesio 'Mencho' Oseguera Cervantes, piden a otros cárteles del narcotráfico "no meterse con ninguna religión".

Fue en la cuenta de Twitter "@conseguridadjal" donde se publicó la grabación que tiene como protagonistas a más de 15 hombres con ropa militar y equipados con armas de alto calibre.

"Por este medio me comunicó con todos los cárteles para invitarlos a que la guerra sea entre nosotros y no meternos con quién no nos debemos de meter. No meternos con ninguna religión", dijo el narrador del video.

Los presuntos integrantes del CJNG exigieron no agredir a pastores o seguidores de alguna religión, específicamente la católica.

"No molestar a los sacerdotes como se ha visto últimamente, creo, ellos se merecen un respeto especial, son personas que únicamente se dedican a dar la palabra de Dios y ayudar a quién es lo necesitan", dijo.

Otra de las peticiones a grupos del narcotráfico rivales, como el Cártel de Sinaloa (CDS) y otros más, fue respetar el medio de transporte de los clérigos, especialmente cuando los detengan en retenes clandestinos.

Además, también "invitaron" a no molestar a doctores, enfermeros y maestros que trabajan en rancherías y pueblos.

"Mi cártel no se mete con ninguna religión, respetemos a doctores y maestros. Atentamente, 'Mencho' Oseguera. Puro CJNG. Somos gente con la gente", se escuchó en la grabación.