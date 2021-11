Cacique él que viene del PRI y que solo está viendo por sus intereses: Citlalli Amaya a Beto Maldonado

Tlaquepaque, Jalisco.- "Estoy muy contenta, muy emocionada, porque hoy arrancamos la administración 2021-2024", dijo Citlalli Amaya, militante de Movimiento Ciudadano, a DEBATE el pasado 30 de septiembre, día en que tomó protesta como presidenta municipal de Tlaquepaque. Cinco horas después el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) invalidó su triunfo.

La emecista con diez años de trayectoria en el activismo social y psicóloga de formación actualmente continua en campaña electoral con la firme convicción de "volver a ganar" en las elecciones extraordinarias que se han programado para el próximo 21 de noviembre.

De nuevo, la candidata compartió con DEBATE la "indignación" y "frustración" que sintió con la "injusticia" que, dice, cometió el TEPJF en contra de la decisión que tomaron los casi 61 mil tlaquepalquenses que votaron por ella el pasado 6 de junio, usando como "pretexto" un video creado por el cardenal Juan Sandoval Íñiguez.

Asimismo, revela cuáles serán las necesidades urgentes a trabajar en caso de convertirse en la alcaldesa de Tlaquepaque, uno de los municipios que conforman la Zona Metropolitana de Guadalajara.

¿FUE INJUSTO EL TRIBUNAL AL QUITARTE EL TRIUNFO?

No me lo quitó a mí, se lo quitó a 61 mil tlaquepalquenses que confían en la democracia de nuestro país.

¿CÓMO AFECTÓ ANIMICAMENTE A CITLALLI AMAYA ESTA DECISIÓN DEL TRIBUNAL?

Sentí una gran indignación, una gran frustración, porque por encima de la gente no debe haber nadie… me sentí muy frustrada, pero de ese enojo que te lleva a la lucha.

En un acto de cobardía, en un acto de bajeza... nos avisan que un Tribunal Federal nos había sesionado y que habían anulado la elección de San Pedro Tlaquepaque. Lo más curioso que fue por el dicho de un tercero en donde yo no tengo nada que ver, pero ellos aluden de que vive aquí en San Pedro Tlaquepaque y que el mensaje estaba dirigido a los tlaquepalquenses.

Lo más arbitrario, los más contradictorio e incluso ¡ridículo!, es que aluden contra la gente que votó por la presidencia municipal pero no anulan las diputaciones del distrito 16 que ganó MORENA y que también son San Pedro Tlaquepaque. Ahí el entendido está muy claro: únicamente quieren burlarse de la gente.

HOY ¿DE DÓNDE SALEN FUERZAS Y OTIMISMO PARA ESTA NUEVA ELECCIÓN?

Lo que está pasando en nuestro municipio es una gran injusticia, ¡una injusticia a ojos vistos de todos!, y ese mismo enojo me lleva a la defensa, a estar de nuevamente de pie y a estar acatando las indicaciones institucionales.

Yo le doy vuelta a la página, con todo el ánimo, con toda la voluntad voy a seguir defendiendo la causa que es mi gente y ese gran sueño de ver un Tlaquepaque más próspero, más digno, con metas, con alcances.

¿HAY FÉ EN CITALLI AMAYA, ERES CREYENTE Y PRACTICANTE DE ALGUNA RELIGIÓN?

Yo creo en la vida, en las personas. Yo soy psicóloga de formación y claro que creo en la espiritualidad, creo en que todos debemos tener un equilibrio emocional, espiritual.

Yo creo en la vida y en las oportunidades que las personas tenemos, pero también en las oportunidades que debe ofrecer el gobierno para que la gente pueda alcanzar esa autorrealización, pueda seguir mejorando como persona y desde luego pensar también en las familias. Creo en la voluntad, en las buenas acciones, creo en el ejemplo, en las buenas conductas.

Yo siempre voy a respetar las creencias, a las personas y al derecho a la libre expresión de todos.

¿CONOCES EN PERSONA AL CARDENAL SANDOVAL IÑIGUEZ?, ¿HAS RECIBIDO ALGUNA DISCULPA DE SU PARTE POR LO CAUSADO CON SU VIDEO?

No he tenido la oportunidad de platicar con él. ¡Yo no lo conozco! Sé que vive en Tlaquepaque y es un ciudadano más.

No se ha dirigido nunca a mí, pero también entiendo que él no es el culpable, él es solamente un pretexto que utilizó MORENA para echar abajo la voluntad de la ciudadanía.

¿CITALLI AMAYA PERTENECE A ALGÚN GRUPO DE CACIQUES COMO LO ASEGURA EL CANDIDATO DE MORENA, ALBERTO MALDONADO?

¡Cacique él! Cacique él que viene del PRI, cacique él que únicamente está viendo por sus intereses personales y particulares y no por la voluntad de la ciudadanía.

Que él no olvide cuando lo corrieron del Gobierno Federal por haberse robado el dinero de los pueblos indígenas, que no olvide que fue aviador de la Universidad de Guadalajara y que fue aviador aquí en el Ayuntamiento Municipal cuando fue no venía a trabajar cuando regidor.

Que él no olvide sus verdaderos orígenes, que únicamente ha sido 'chapulín' de un proyecto político a otro, únicamente viendo por sus intereses.

¿CON QUÉ OJOS VISTE LA DECISIÓN INICIAL Y YA MODIFICADA QUE TOMÓ EL CONGRESO DE QUE SOLO MUJERES CONTENDIERAN POR LA ALCALDÍA DE TLAQUEPAQUE EN ESTE NUEVO PROCESO ELECTORAL?

Se sabe lo difícil, lo que nos cuesta (a las mujeres), tener que poder acceder y poder visibilizarnos en los espacios de toma de decisiones.

(Pero) claro que celebro esa acción afirmativa a favor de buscar una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y desde luego la oportunidad de tener los mismos derechos y las mismas oportunidades.

A mí no me importa quién sea el contrincante, a mí me importa la gente y por eso seguiré aquí, con la frente en alto… Yo voy a seguir con pie en tierra.

¿CUÁNTO DINERO RECIBES PARA ESTA NUEVA CONTINEDA?

Esto es un nuevo coraje que nos debería dar a los ciudadanos, pues por el capricho de un mal perdedor le va a costar a la gente 25 millones de pesos, ¡25 millones de pesos que tiene que erogar de nuevo el Instituto Electora para volver a hacer nuevamente esta contienda!

A nosotros como partido nos ponen ahora un tope de campaña de 600 mil pesos para todos y el partido (Movimiento Ciudadano) recibe 200 mil pesos.

¿QUÉ PROPONE HOY CITLALLI AMAYA A ESOS VOTANTES QUE NO LA ELIGIERON EN JUNIO?

Vamos a dividir nuestro gobierno en seis ejes: 1) empleo y el desarrollo económico, 2) los servicios públicos de calidad, 3) un gobierno cercano y que pueda ser eficiente y resolutivo, 4) un mejor gobierno, 5) un gobierno sensible y solidario y 6) infraestructura pública para todas y todos.

Hay un tema muy particular: la seguridad humana… por eso le voy a apostar a la seguridad pública, que nuestros elementos estén capacitados, que tengan su equipo táctico que tengan unidades de patrullaje, pero también al deporte, a la cultura, a la educación, a la formación, al autoempleo.

En tema de deporte tenemos que seguir rescatando nuestros espacios públicos... Desde la cultura vamos a seguir rescatando también los espacios públicos con activaciones artísticas, con centros culturales en las colonias de mayor marginación.

Desde la educación vamos a mejorar muchísimo las escuelas, que son como la segunda casa, con la participación de los padres de familia. Yo sueño con ver bibliotecas en nuestro municipio que sean un referente para nuestros niños, que sea una alternativa para salir a encontrar su esparcimiento, que sean llenas de colores atractivas, tecnológicas.

¿CUÁLES SON LAS CINCO COLONIAS DE TLAQUEPAQUE QUE URGE ATENDER PORQUE SON LAS MÁS MARGINADAS?

1) Juan de la Barrera, que hace unos días se inundó y ya hay un compromiso con ellos de cambiar toda la infraestructura hidráulica.

2) Valle de la Misericordia, que está pasando una problemática semejante, que necesita un colector hidráulico.

3) Francisco I Madero, primera y segunda sección

4) Buenos Aires y Mezquitera, que necesitan programas de recuperación familiar, de recuperación del tejido social y ahí merece que haya de manera emergente un centro comunitario.

5) Parques de la Victoria, Tatepozco y la Francisco Silva Romero, ahí hay vialidades que son muy importantes recuperar por la cantidad de vehículos que pasan por ahí y la conectividad que tiene a otras colonias.

DE GANAR LA ALCALDÍA, ¿TE AFECTARÁ EL TENER TRES MESES MENOS PARA CUMPLIR TUS PROMESAS DE CAMPAÑA?

No me afectaría, porque yo conozco el municipio, soy una activista social desde hace diez años, que he caminado las colonias, todos los barrios. Tengo la fortuna de poderme jactar y decir que conozco mi municipio y conozco sus necesidades. Yo me evitaría ese proceso de curva de aprendizaje… ¡Yo ya lo sé!

LOS VOTANTES ¿CÓMO PUEDEN ELEGIR BIEN A SU NUEVO PRESIDENTE (A) DE TLAQUEPAQUE?

Que conozcan a sus candidatos, que analicen, de una manera muy inteligente hagan valer su derecho, y la mejor manera de hacerlo es que conocerlas propuestas de ambos. Es valorar a las personas que encabezan sus proyectos, ¿quién es uno y quién es otro? ¿Cuál es su historia de vida? Porque una campaña no se construye en tres meses, una campaña se construye desde todo un proyecto de vida de quien lo representa.

Yo invito a todos los ciudadanos a que salgan a votar, que no permitamos sea la abstención la que gane, que sea la gente la que vaya y decida cuál es el rumbo desde su voto para que no nos quieran imponer absolutamente a nadie.