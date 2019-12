Cada 3 horas desparece una persona en Jalisco 

Guadalajara, México.- La crisis en Jalisco en materia de desaparecidos es tal que durante noviembre pasado, en promedio cada 3 horas con 18 minutos una persona dejó de ser localizable para su familia.

Las cifras oficiales del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición indican que el registro oficial histórico, del año 1965 a noviembre de este año, contiene a 8 mil 601 víctimas de este delito.

Se trata de 219 casos más de los que se tenía cuenta hasta octubre pasado, cuando hubo 8 mil 382 víctimas.

Este 2019 ya fue el año con más casos de personas desaparecidas aún pendientes de localizar, y con un mes aún por contabilizar, acumula ya 2 mil 162 víctimas.

Asociaciones civiles y colectivos de familias de desaparecidos han señalado una incapacidad de las instituciones como la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía Especializada para hacer frente a un problema de estas dimensiones.

"A la fecha, Comisión de Búsqueda no cuenta con su reglamento interno pese a que el mismo decreto (de creación) señala esta obligación a presentarlo de manera inmediata por parte de su titular, después de su nombramiento", señaló en un foro el pasado 4 de diciembre Karolina Chimiak, coordinadora del área de incidencia de la AC Cepad.

Esta situación se le suma a la crisis dentro del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), cuyas morgues están ya rebasadas en al menos 8 de las 9 morgues del Estado.

Se reportó además que, por falta de personal, los médicos forenses realizan cada vez más acciones de las que les corresponden.

"Parece que no avanzamos. Dedicamos mucho de nuestro tiempo a buscar en los Semefos.

"En el mes de septiembre acudimos de Lagos de Moreno porque me di cuenta que la información de los Semefos estatales no está (compilada) dentro del Semefo de Guadalajara, se supone que con tanta tecnología deben pasarse la información, unos a otros", afirmó Lupita Aguilar, fundadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej).