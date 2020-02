Calandrias, la tradición que un enfermero tapatío quiere preservar

Guadalajara, Jalisco.- Hace un siglo que las calandrias dejaron de ser un medio de transporte habitual entre los habitantes de la ciudad de Guadalajara y hoy un total de 56 luchan por prevalecer entre la cultura tapatía, pese a que ya han sufrido algunas modificaciones.

Edgar Fernando Rodríguez Filomeno, forma parte de la tercer generación de calandrieros en su familia, la cual desde 1940 se ha dedicado a ofrecer viajes a bordo de un antiguo carruaje por el Centro Histórico de Guadalajara. Él dice poseer una de las 40 calandrias que aún son jalada por un caballo, sin embargo, lamenta que 16 más se han visto obligadas a utilizar un motor bajo la advertencia de que pronto todas podrían ser retiradas de la vía pública.

Fernando, de 22 años de edad, dice que en su casa son cuatro hijos, pero él es el único varón, razón por la que se siente aún más compromiso por luchar para mantener la tradición familiar, la cual ya desempeña desde hace 7 años.

Actualmente él estudia una carreara en enfermería y pese a la gran cantidad de tareas que dice tener, los fines de semana los destina a dar paseos en calandrias por el Centro Histórico de Guadalajara.

Respecto a la difícil situación que los calandrieros han vivido en los últimos años, al ser tachados de ejercer maltrato animal sobre los equinos que utilizan para realizar los recorridos turísticos, el joven sonríe y explica la situación.

Catrín es el nombre del caballo con el que posa Fernando; también tiene otro llamado Peri. Foto: Carolina Solís

"Hay gente que no se anima a venir a preguntar sobre los cuidados que hay. Por ejemplo, si tu vienes mañana ya no vas a ver a este mismo caballo (Catrín). No diario trabajamos a los mismos, los turnamos cada tercer día, además les tenemos sus herraduras de plástico para que no se resbalen en el pavimento cuando llueve. Se les da agua seguido y alimento. Además, el personal de la UPA (Unidad de Protección Animal) viene a diario a checar que los caballos estén bien".

Dice el joven al mismo tiempo que agrega que cada tres meses los caballos son puestos en manos de un veterinario de la Unidad de Protección Animal, quien hace una revisión exhaustiva sobre las condiciones de salud en que estos se encuentran y asegurarse que estén sanos y puedan continuar jalando las calandrias y a los viajeros.

"Actualmente hay 16 calandrias con motores, debido a que en un tiempo dijeron que nos iban a quitar a todos los caballos, pero la gente sigue prefiriendo los paseos así con caballos", resalta Fernando.

Actualmente 40 calandrias son jaladas por equinos y 16 más ya utilizan motores.

Pese a que aún es soltero, el joven calandriero reconoce que le gustaría que en un futuro sus descendientes lucharan como él para conservar esta bella tradición, tal cual como lo ha hecho su abuelo: Asunción Rodríguez García, su padre: Martín Rodríguez Esqueda y ahora él con el apoyo de sus dos equinos Peri y Catrín.

¿Te gustaría paseas en una calandria?

El próximo 14 de febrero la ciudad de Guadalajara cumplirá 478 años de su fundación y si gustas adentrarte en el año de 1542 y tomar un paseo en un carruaje que evoque aquella época, lo podrás hacer si acudes a la calle Morelos, a un costado de la Plaza de la Liberación y frente al Teatro Degollado.

Rodríguez Filomeno dice que hay dos tipos de paseos en calandrias los que puedes contratar, siendo como máximo cinco paseantes los que pueden trasladar.

Paseo corto: cuesta $300 y dura media hora. Incluye un recorrido por las edificaciones más importantes del Centro Histórico de Guadalajara.

Paseo largo: cuesta $400 y dura una hora. Incluye los puntos del paseo corto, pero este se extiende hasta "La casa de los Abanicos" que perteneció a Mario Moreno 'Cantinflas', avenida Chapultepec, entre otros puntos importantes de la ciudad de Guadalajara.

Aunque no existe un horario exacto del servicio, el calandriero dice que básicamente se ofrece el servicio desde las 10:00 hasta las 22:00 horas.

