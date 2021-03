Call Center del Covid-19 en Jalisco ha atendido 150 mil llamadas al cumplir un año de operaciones

Guadalajara, Jalisco. - Luego de la llegada a Jalisco del Covid-19, hoy el Call Center de atención cumple un año en operaciones, en donde ha brindado atención a 150 mil llamadas de atención para dudas e información sobre el SARS-CoV-2, de acuerdo a la información brindada por la dependencia.

En una entrevista realizada por el Debate al Coordinador Operativo del Cepaj de Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) Jalisco, el doctor, José Parra Sandoval, compartió a este medio como ha cambiado la dinámica de la información que solicitaban las personas al inicio de la pandemia, durante el proceso de contagios y ahora en la actualidad, un año después de su llegada.

El funcionario señaló la importancia del servicio de Call Center del Covid-19, en donde resaltó que este sistema es vital, debido a que no son telefonistas, son expertos en diferentes áreas, médicos, enfermeras, psicólogos, que brindan acompañamiento e información veraz sobre la enfermedad, que era lo que la población buscaba al inicio de la pandemia.

“El 80 por ciento de las llamadas eran de desconcierto y eran para informarse pero esto a través de los meses que fue creciendo el contagio en la población, hubo varios procesos que se han ido agregando a esa atención de urgencia”, señaló el Coordinador Operativo del Cepaj de SAMU Jalisco.

Sin embargo, Parra Sandoval, señaló que con el avance de los meses las llamadas de dudas informativas sobre e Covid-19 fueron disminuyendo, pero aumentaron las de sintomatología, en donde la población llamaba para señalar que presentaba ciertos malestares que podían asemejarse a los que aparecen por el virus, a los que el personal que atendía las líneas designaba a los pacientes con síntomas similares a realizarse la prueba del SARS-CoV-2.

El Centro de Contención de Crisis del Coronavirus Covid-19 ha atendido 150 mil llamadas durante este año de, de las cuales se resalta que 47.2 por ciento de los casos se calificaron como sospechosos, 34.2 por ciento era informativos y un 18.6 por ciento eran llamadas con personas que presentaban sintomatología a otra enfermedad respiratoria, de acuerdo a la información brindada por el coordinador operativo.

Todos los casos sentidos o sospechosos de SARS-CoV-2 fueron revisados, se les hizo una segunda llamada a 69 mil 869 personas y se citaron a prueba diagnóstica a 17 mil 009 pacientes que sí cumplían la definición operacional:

10 mil 732 para PCR.

Tres mil 584 para prueba de antígenos.

Dos mil 854 para prueba rápida serológica.

Asimismo, el Call Center de Covid-19 en Jalisco, el cual fue atendido por el SAMU estatal fue el primero en su tipo en todo México, siendo creado con el objetivo de evitar una saturación a la línea de emergencias del 911 y de las diferentes áreas de urgencias de los hospitales en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en el interior del estado.

“Permanecemos muy atentos las 24 horas, los siete días de la semana para poderles estar dando ese apoyo que requiere la población [...] es muy importante esta línea de contención de primera atención del área médica que está destinando el Gobierno a través de la Secretaría de Salud para que la población esté siendo atendida con oportunismo, esto no existía en ninguna parte del país y como lo han dicho nuestras autoridades es un tema que tendrá que permanecer para seguir dándole ese soporte a la población”, agregó Parra Sandoval.

El número telefónico 33 38 23 32 20 comenzó a operar con dos líneas y ocho colaboradores el 2 de marzo de este año y fue creciendo paulatinamente hasta llegar a un Call Center que funciona las 24 horas de los siete días de la semana con instalaciones propias, 50 posiciones y 180 Rastreadores COVID (personal de atención sanitario) en diferentes turnos.

El 20 por ciento de las llamadas al Call Center Covid-19 de Jalisco son falsas

De acuerdo a la entrevista realizada por este medio a Coordinador Operativo del Cepaj de Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) Jalisco, el doctor, José Parra Sandoval, señaló que un 18 por ciento de las llamadas atendidas en el Call Center del Covid-19 son falsa, refiriéndose a la relación “casos falsos” del SARS-CoV-2, y señalando que pertenecían a otro padecimiento.

Se le cuestionó al funcionario si estos falsos se refieren también a las famosas llamadas de broma, sin embargo, Parra Sandvoal agregó que aparentemente las personas habían comprendido la importancia de la pandemia y que durante este año en servicio no se habían comunicado a la línea para jugar bromas.

“Déjeme comentarle que afortunadamente como ha habido una conciencia ciudadana de que esta enfermedad nos está afectando a la gran mayoría de la ciudadanía, familiares directos o gentes cercanas, falsas de broma, no ha habido afortunadamente como tal, no, Han sido llamadas con otra sintomatología, que no tenían nada que ver con el Covid”, agregó el funcionario.

De acuerdo a una nota publicada por noticistema en el mes de mayo del 2020 señaló que de acuerdo a la información graficada por el Gobierno de Jalisco, se reportaba que el 20 por ciento de las llamadas realizadas al Call Center de la Secretaría de Salud Jalisco para reportar los casos del Covid-19 eran falsas o de broma.