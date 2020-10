Cancelan evento masivo de La Romería 2020 de Guadalajara a causa de la pandemia del coronavirus

Guadalajara, Jalisco.- La Romería, uno de los eventos religiosos masivos más importantes que en Jalisco se realizan cada octubre, este año ha cancelado su convocatoria a los fieles a participar físicamente en la peregrinación de 9 kilómetros para evitar la propagación del coronavirus. En contraparte, les invita a seguir la tradición que se realizará los días 11 y 12 del presente mes a través de las redes sociales.

El anuncio fue dado esta tarde por el Cardenal don José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara; el padre Gabino Gutiérrez, párroco que la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan; el secretario de salud de Jalisco, Fernando Petersen; y los alcaldes de Guadalajara y Zapopan, Ismael Del Toro Castro y Pablo Lemus Navarros, respectivamente.

Durante la rueda de prensa que ofrecieron dichas autoridades desde la Catedral de Guadalajara, se mencionó que la decisión de realizar La Romería, aún sin asistentes, se debe a que la ininterrupción de este evento es uno de los requisitos que pone la UNESCO para mantenga su nombramiento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el cual le fue otorgó en 2018. Por ello, la edición número 286 de La Romería será en formato virtual.

"Este año no va a ser posible celebrar La Romería como se ha venido haciendo otros años. Va a ser a través de los medios. Sí se va a realizar, pero a través de los medios van a poder acompañar a la bendita imagen permaneciendo en casa. No necesariamente tienen que salir a la calle a expresarse"

Anunció el cardenal don José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, quien mencionó que la peregrinación sí tendrá lugar en las calles de los municipios de Guadalajara y Zapopan, pero únicamente estará acompañada por un limitado número de automovilistas.

Respecto a las tradicionales misas que se celebran a las afueras del Centro Cultural Cabañas, en la Catedral de Guadalajara y finalmente en la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, el párroco de este último recinto, explicó que también se llevarán a cabo y profundizó en los horarios que serán transmitidas:

"Esta celebración sí se va a realizar y se va a realizar con las medidas higiénicas y de salud que requerimos para toda la población... No hemos terminado la pandemia, y por ende es importante mantener las medidas de salud en toda la población y no solo en este momento sino permanentemente"

Dijo Fernando Petersen, secretario de salud de Jalisco, durante su participación en la rueda de prensa para luego dar pie a que las demás autoridades ahí presentes exolicarán las medidas de seguridad y sanitarias que se deberán de aplicar en los municipios de Guadalajara y Zapopan.

Parte de las medidas sanitarias que se tomarán durante el próximo domingo 11 y lunes 12 de septiembre están el cierre del Centro de Zapopan, el cierre del Centro de Guadalajara e incluso parar hasta por seis horas el servicio de la Línea 3 del Tren Ligero, ruta que comunica directamente a los dos recintos religiosos más importantes de la ciudad y que son los escenarios principales de esta celebración: la Catedral de Guadalajara y la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan.

"La Línea 3 no ofrecerá servicio de 5:00 a 8:00 am el día 12 de octubre y de las 8:00 a las 11:00 am estarán cerradas las estaciones de Plaza Patria, Zapopan Centro y Mercado del Mar"