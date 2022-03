Cancelan viacrucis de San Martín de las Flores en Tlaquepaque, el segundo más grande de México

Tlaquepaque, Jalisco.- Sin judea se han quedado de nuevo este 2022 los 140 mil fieles católicos que año con año solían visitar el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, para vivir el tradicional viacrucis durante la Semana Santa.

El Ayuntamiento de Tlaquepaque informó hoy que la decisión de no realizar este año la tradicional judea en vivo, que suma 228 años de historia en la comunidad de San Martín de las Flores, fue por la aún latente pandemia del Covid-19 y la falta de tiempo para organizar el evento masivo.

"Este año no se llevará a cabo (la judea) debido a que no existen las condiciones óptimas, tras dos años de aplicación de medidas sanitarias para el aislamiento social con motivo de la pandemia por Covid-19... (Y) al día de hoy esta pandemia no ha permitido que las actrices y los actores de la comunidad de San Martin de las Flores, tengan una preparación óptima para sus actuaciones", puntualizó el gobierno municipal de Tlaquepaque en un comunicado oficial.

Esta representación viviente de la Pasión de Cristo es uno de los eventos principales que los tapatíos y comunidades vecinas al estado de Jalisco esperaban con gran fervor, al ser considerada "la segunda más importante a nivel nacional y el realizarla a contrarreloj podría "demeritar la calidad artística que se ha logrado desde hace 228 años", añadieron.

Alrededor de 140 mil fieles católicos son los que el tradicional viacrusis de San Martín de las Flores solía atraer cada Semana Santa previo a la pandemia del Covid-19. Foto: Cortesía

Aunque la judea no se realizará este año, otros eventos religiosos propios de la Semana Santa se continuarán realizando en la comunidad de San Martín de las Flores para "no afectar el trabajo de los comerciantes de esta delegación municipal".

Con la finalidad de que este evento religioso, que cuenta como murió Jesús de Nazaret, sea retomado exitosamente en 2023, la iglesia católica iniciará desde esta Semana Santa los preparativos de la próxima edición del viacrucis.

Asimismo, las autoridades de Tlaquepaque, Jalisco, han revelado que buscarán que la Judea de San Martín de las Flores "sea declarada Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco, luego de que en el 2016 fuera declarada patrimonio cultural intangible a nivel municipal".