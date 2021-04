Catalina Ramos de 100 años, es la mujer más longeva en recibir la vacuna Covid-19 en Zapopan

Zapopan, Jalisco. - Durante esta primera jornada de vacunación en Zapopan, la Secretaría de Salud de Jalisco, informó que el día de hoy la señora Catalina Ramos Velasco a sus 100 años, recibió la vacuna contra el Covid-19; convirtiéndose en la mujer más longeva registrada hasta el momento que recibe el inmunológico en la entidad.

Cumpliendo un centenario de vida, la líder de una familia, ahora suma un récord, recibió la vacuna contra el Covid-19. Catalina Ramos Velasco, a sus 100 años, es una mujer de carácter fuerte, le gusta cocinar y mantenerse activa, y acudió este jueves al módulo de vacunación en el Estadio Akron. Doña “Cata” como le dice su familia, nació en Jalpa, en el municipio de Chiquilistlán, en Jalisco, el día 9 de agosto del año 1920, por lo que en este agosto llegará a los 101 años de vida.

Según la información brindada por el gobierno de Jalisco, señalan que Cata fue una mujer muy activa en las actividades religiosas en su juventud, posteriormente se casó y del matrimonio vinieron tres hijas, ahora tiene tres nietos y dos bisnietas. Asimismo, resaltan que durante su vida se mudó a varios municipios como Sayula, Cuyutlán, Ciudad Guzmán y finalmente Zapopan, en donde radica desde hace 40 años en la colonia El Mante.

Matriarca de su familia, quedó viuda a los 70 años de edad, pero se mantiene sana, lúcida y continúa participando tareas en casa, padece hipertensión pero se mantiene controlada y con los cuidados necesarios.

Fue durante la mañana de este jueves que llegó al Drive Thru y tardó menos de 5 minutos en la parte trasera del auto de su nieto, quien la llevó hasta el centro de vacunación para que su abuela fuera inmunizada recibiendo su primera dosis de AstraZeneca.

"Me siento muy contenta porque creía que mi ya no me iban a inyectar, porque no podía salir de la casa". Sobre el confinamiento del año pasado, las medidas de restricción y el uso del cubrebocas añadió: “el encierro ha sido lo más difícil, también acostumbrarse al uso del cubrebocas, pero uno tiene que entender que es por su bien, a mi hermano le pegó la enfermedad (COVID-19) tuvo que usar oxígeno, pero ya va de salida", agregó la mujer luego de recibir la inyección como ella la llama.

Ante la incertidumbre de la inmunización, Catalina invitó a la población, sobre todo a los adultos mayores a aplicarse el biológico, pues señaló que aún existe el riesgo de un contagio, les señaló que lo teman a que les pongan algo raro, eso no es real, agregó que ahora se siente tranquila y contenta con la vacuna.

La señora Catalina recibiendo la vacuna contra el Covid-19 en Zapopan

Este viernes continuará la jornada de vacunación en el municipio zapopano con una nueva dinámica, se vacunará a todas personas mayores de 60 años que residan en el municipio y cuyo apellido inicie con cualquier letra del alfabeto.

Con el objetivo de aprovechar la mayor cantidad de dosis disponibles en las cinco sedes, tanto las unidades mixtas, drive thru, así como las peatonales. Se invita a las personas a estar atentas a los canales oficiales de comunicación de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y Gobierno del Estado de Jalisco.