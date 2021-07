Causa enojo registro de vacunación en Jalisco, duró solo una hora para los mayores de 30 años

Guadalajara, Jalisco.- La espera de los treintañeros acabó, pero para unos cuantos. La mañana de hoy el Gobierno de Jalisco habilitó su sitio web para que personas de entre 30 y 39 años de edad que viven en la Zona Metropolitana de Guadalajara se registraran para recibir su vacunación contra el Covid-19.

Sin embargo, el anuncio llegó a destiempo a la población que sigue las redes sociales oficiales y duró poco, ocasionando enojo entre miembros de este grupo poblacional que no lograron realizar el registro.

El primer post de alerta fue emitido por la Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ) la cual a las 09:10 escribió "¡Buenas noticias! La vacunación en Jalisco avanza y llega a grupos más jóvenes. La plataforma (vacunación.jalisco.gob.mx) para obtener cita si resides en los siguientes municipios ya está abierta".

El mismo post fue emitido hasta las 10:09 en la red social del Gobierno de Jalisco, la cual tiene el doble de seguidores que la cuenta de la SSJ.

El mensaje invitaba a la población a realizar primero su registro en el sitio web del Gobierno Federal (mivacuna.salud.gob.mx) y posteriormente en el micrositio que habilitó el Gobierno de Jalisco se generaría un documento que contiene la fecha y hora de tu cita.

Sin embargo, el sitio local presentó errores, los cuales de inmediato fueron evidenciados por los treintañeros.

"Estuve intentando y nada. Estoy muy molesta", "Yo hice temprano el registro y no pude", "Me da este error. Me pueden ayudar?", "Ajá de ahí no pasa y en la computadora es lo mismo, estoy harta", "Horror con este servicio! Los mismos problemas desde que comenzaron y no lo pueden solucionar!".