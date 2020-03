Celebran Festival Adverso en GDL

Guadalajara, Jalisco. - Un nuevo evento musical se celebró en Guadalajara. El festival Adverso se llevó a cabo este sábado, para ofrecer una experiencia diferente a los melómanos tapatíos.

La apuesta para el espectáculo no fue de gran magnitud como otros que se llevan a cabo en la Perla Tapatía, pues sólo ocupó una tercera parte de Terraza Vallarta, pero presentó un lineup difícil de ver, con fanáticos a nivel internacional y un espacio como estelar para cada agrupación.

El acomodo de horarios permitió que las bandas no se cruzaran, como ocurre en otros festivales, y así arrancó, dejando a los fanáticos disfrutar de todas y cada una de las agrupaciones que se dieron cita.

Adverso inició con Descartes a Kant, orgullo tapatío, y siguió con Helado Negro. Una de las bandas más aplaudidas fue Battles. El grupo neoyorkino hizo vibrar a los asistentes con temas como "The Yabba", "Fort Greene Park" , "Ice Cream" o "Atlas".

"Nos encanta estar aquí por segunda vez, ¿quién nos vio la primera? Es asombroso, acabamos de estar también en Ciudad de México. ¿Qué pasa calabaza?, nada limonada", dijo Ian Williams intercalando español con inglés.

Uno de los momentos más esperados de la primera edición del @FestivalAdverso es @motorama_tweet que pone a todos en el mood perfecto para seguir celebrando. #FestivalAdverso @ack_promote pic.twitter.com/ldxu0NSnTu — CaperuzoMx (@caperuzomx) March 1, 2020

Otra banda que logró cautivar fue Motorama. El grupo de post punk oriundo de Rusia puso a bailar a todos con piezas como "Heavy Wave", "No More Time", "Ghost" y "Alps".

La encargada de cerrar fue Metronomy, de Londres, que hizo un recorrido por su discografía que incluye tracks reconocidos como "Lately", "The Look", "The Light" y "Everything Goes My Eay", además de nuevos temas de su placa discográfica más reciente, Metronomy Forever, lanzada en septiembre de 2019.

Este fue un festival cómodo debido a que los jóvenes y adultos no tuvieron que lidiar con esquivar a una gran masa de personas, además de no tener que correr de un escenario a otro para alcanzar a ver a sus bandas favoritas, pero de igual forma presentó largas filas para comprar bebidas.

Cabe destacar que, a diferencia de otros eventos con servicio de pago a través de pulseras cashless, este permitió que las compras fueran en efectivo.

⚡️ @metronomy ya nos puso a bailar a todos en el @FestivalAdverso pic.twitter.com/BK7JLR0gre — Sin Documentos (@SinDocumentosMX) March 1, 2020

Además de los temas en vivo ofrecidos en tres escenarios, también hubo batallas de freestyle, propuestas gastronómicas locales y venta de artículos de diseño mexicano.