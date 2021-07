Centros culturales de la Universidad de Guadalajara restringirían entrada a los no vacunados

Guadalajara, Jalisco.- Debido a la alta capacidad de transmisión de las nuevas cepas de SARS-CoV-2 y la baja aceptación de la vacuna en población adulta, la Universidad de Guadalajara analiza la posibilidad de restringir el acceso a los recintos culturales a quienes no cuenten con certificado de vacunación.

Así lo adelantó ayer el Rector General, Ricardo Villanueva, quien mencionó que ante la inminente apertura de teatros y centros de espectáculos de la Casa de Estudios, cuyo fin es lúdico no esencial, podrían limitar el acceso a quienes deciden prescindir del biológico por voluntad propia.

"Yo sí estoy pensando en los recintos de la Universidad, que los estudiantes que no han podido vacunarse no sean los que estén pagando el aislamiento por aquellos que decidieron no vacunarse. Los recintos de la Universidad, los rangos de edad que ya hayan sido vacunados, que presenten su certificado para poder entrar o una prueba PCR", planteó.

"La postura que tomó el Presidente de Francia me parece correcta, quien ya tuvo la posibilidad de vacunarse y decidió no hacerlo, espérenos hasta que podamos vacunar a todos".

Villanueva Lomelí aclaró que esta medida no es todavía definitiva ni tampoco aplicaría para los centros universitarios, pues en el caso de los recintos culturales las actividades que realizan son recreativas, por lo que sí podrían hacer dicha distinción.

Universidad de Guadalajara restringiría entrada a jóvenes no vacunados

"No es posible que en este país sigamos sacrificando la educación para privilegiar la recreación. Respetamos a quienes no se quieran vacunar, insisto, pero que entonces a partir de 2022 esas personas puedan volver a los cines, a los teatros"

"Si los mayores de 40 años a partir del 16 de septiembre deciden no vacunarse que no vayan ahorita (a los recintos culturales), que nos permitan aislarse un poco para poder regresar a clases", exhortó.

Estas declaraciones las hizo luego de informar que las clases en la UdeG se retomarán de manera virtual el próximo 10 de agosto, pero será hasta el 16 de septiembre cuando comience a permitirse la presencialidad de manera paulatina.

Además, se dio a conocer que los grupos de edad de entre 40 a 59 años han registrado una baja aceptación de la vacuna, pues en Jalisco es de apenas 50 por ciento, mientras en los adultos mayores de 60 años tuvo una penetración superior al 90 por ciento.

Universidad de Guadalajara restringiría entrada a jóvenes no vacunados 2

Aunque entre la comunidad docente ya hay un avance de 93 por ciento en la inmunización, los estudiantes son quienes más preocupan, ya que solo en Puerto Vallarta ha iniciado la aplicación para mayores de 18 años, no obstante se pretende gestionar con el Gobierno Federal replicar la medida en el Área Metropolitana de Guadalajara.

