Cientos de bolsas de despensa son encontradas en basurero por habitantes de Nayarit

Bahía de Banderas, Nayarit.- Bolsas de despensa no caduca fueron encontradas por habitantes de Nayarit en la localidad de Higuera Blanca en bolsas blancas y tiradas en un basurero de la zona en dicho estado.

“Lo que tiraron los políticos en el basurero”, refiere en dicho video el hombre que transmitió en un grupo de Facebook donde explicó que toda la despensa depositada ahí es totalmente funcional y pide que la gente vaya para usarla.

“Hay un ching* de aceites y atunes de despensa buenas, lo malo que se mojó la harina, el arroz y el frijol, son como cinco camiones aproximadamente, para que se dejen venir al basurero de Higuera Blanca”, explicó.

En el video se muestran más personas que están sacando de las bolsas dicha despensa, en la cual se ven aceites, latas, pastas, entre otros productos de canasta básica y abarrotes en bolsas blancas entre la tierra.

“No está echado a perder ni nada”, finaliza el hombre, pues en los comentarios le preguntan las fechas de caducidad, ya que la mercancía podría estar vencida y los productos se pueden convertir nocivos para la salud, sin embargo, el hombre informa que no.

La reportera Karina Cancino de NTV Noticias, medio local de Nayarit, entrevistó a autoridades de Bahía de Banderas, donde le informaron que no se puede considerar un delito electoral por no estar en temporada de elecciones, y por el momento se desconoce si algún particular o empresa dejó la basura en el sitio.