Cinco funcionarios de Puerto Vallarta tienen Coronavirus

Puerto Vallarta, Jalisco.- Al menos cinco servidores públicos del gobierno municipal de Puerto Vallarta han dado positivo a las pruebas del Coronavirus, informó anoche el ayuntamiento junto con la petición que una vez realiza el alcalde, Arturo Dávalos Peña, a la población de que se queden en casa "ya que en estos momentos existe mayor riesgo de contraer la enfermedad".

El Gobierno Municipal dijo que los funcionarios resultaron contagiados por el nuevo coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19), "mientras realizaban sus labores cotidianas esenciales", asimismo aclaró que ya se encuentran "en aislamiento hospitalario bajo atención médica".

Por seguridad de los funcionarios, el ayuntamiendo dijo que mantendrá bajo reserva la identidad de los cinco servidores públicos, no obstante, claró que han tomado las medidas necesarias entre el resto de los colaboradores, para evitar más contagios y descartar algún posible brote de la epidemia en las áreas en que estos trabajaban.

Extraoficialmente se ha dicho que al menos unos de los cinco trabajadores del Ayuntamiento es un funcionario de primer nivel y que sería subdirector de en una de las principales áreas en materia de seguridad en el municipio. Asimismo, se dijo que fue hospitalizado desde el pasado domingo en una institución de salud privada y que podría estar intuvado, pues la enfermedad se le pudo haber agravado debido a que padece diabetes e hipertensión.

Por su parte, Arturo Dávalos Peña señaló que estos casos de contagio del COVID-19 dan muestra de que todos los trabajadores del Ayuntamiento están expuestos al realizan tareas esenciales, riesgo al que también están expuestas las personas que salen de sus casas. Por ello, el alcalde ratificó la petición de que quienes no tengan la obligación o necesidad urgente de salir a la calle, mejor permanezcan en completo asilamiento social.

“Nos encontramos en el pico de la pandemia y por lo tanto la de mayor riesgo de contagio; por eso le pedimos a la gente que se quede en casa, que se resguarde y no salga si no tiene nada que hacer en la calle; que tome todas las medidas preventivas y sanitarias: que use el tapabocas, utilice gel antibacterial y se lave constantemente las manos para evitar contagiarse; es por su propia salud y la de los demás”, dijó Dávalos Peña.