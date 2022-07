Clausuran anexo clandestino donde vivían hacinadas 229 personas en Tlaquepaque; el aforo era de 60

Tlaquepaque, Jalisco.- Hacinados vivían 229 personas que se encontraban internadas en el anexo Sendero de la Fe, ubicado al cruce de las calles Porvenir y 5 de mayo en el centro de Tlaquepaque, el lugar fue clausurado luego de una inspección. El anexo tenía capacidad para 60 personas, por lo que el aforo era superado más del 300 por ciento.

“Encontramos algunas anomalías, se va cerrar el centro (...) un médico está certificando que todas las personas que están ahí se encuentren bien, hay personas que no han comido en días, hay algunas personas que tienen huellas de violencia”, aseguró el El comisario de Seguridad Pública de San Pedro Tlaquepaque, Luis Pantoja.

Cabe resaltar que en el lugar se localizaron a 26 menores de edad entre 14 y 17 años, además los internos dijeron que se encontraban en ese lugar en contra de su voluntad.

El comisario aseguró que se les asesorará a los familiares de los menores de edad en caso de que deseen poner una denuncia por las condiciones en las que vivían los adolescentes.

Al lugar arribaron algunos familiares de las personas que se encontraban internadas y el comisario aseguró que podrían llevarse a sus seres queridos una vez terminara la revisión médica.

El comandante Jaime Manzano Nuñez, coordinador general de Bomberos de Tlaquepaque explicó que las faltas eran de carácter documental y físicas.

“Encontramos que no cuentan con los permisos correspondientes de las autoridades, en este caso no cuentan con reglamento interno de protección civil, ni con licencia para el giro de centro de rehabilitación y además físicamente el lugar no reúne las condiciones para poder llevar dicha actividad”, aseguró el comandante Jaime Manzano Nuñez.

Además el lugar contaba con un mal manejo de comida y residuos, no se realizaban fumigaciones, ni se contaba con medidas contra el covid–19.

El operativo fue realizado en conjunto con las direcciones de Protección Civil, Reglamentos, Guardia Nacional, Sedena y policía municipal.