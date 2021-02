'Clausuran' ayuntamiento de Tototlán en exigencia de cese de funcionarios acosadores

Tototlán, Jalisco.- La exigencia de justicia para Diana, una mujer víctima de acoso sexual por parte del director de Padrón y Licencias municipal de Tototlán, Efraín Martínez Íñiguez, y posteriormente por el alcalde Sergio Quezada Mendoza, sigue presente en Jalisco.

Activistas del grupo Las Paritaristas, el cual está integrado por diputadas locales y presidentas de algunos partidos políticos, clausuraron este martes de manera simbólica las instalaciones del Ayuntamiento de Tototlán con la finalidad de mostrar su repudio ante los comentarios inadecuados que realizaron los dos funcionarios a una empleada del lugar durante el 2020.

Entre las mujeres que alzaron la voz para pedir que se haga justicia para Diana estuvieron la presidenta del PRD estatal, Natalia Juárez Miranda; la secretaria de Hagamos, Valeria Ávila, la abogada Alejandra Infante; Cristina Carrasco, entre otras defensoras.

Además de colocar 'sellos de clausura' en color rosa y en los que se lee la palabra "Patriarcado", las defensoras entregaron un oficio al Congreso del Estado donde solicitan que se realice un juicio político en contra del presidente municipal de Tototlán, Sergio Quezada Mendoza, por minimizar la denuncia que la víctima de acoso puso ante él, quien, además, terminó haciéndole comentarios impropios a la quejosa.

"Así vestidita te ves hermosa, te ves guapísima. ¡Cómo te ha de disfrutar tu marido!... Yo no involucraría a más gente...tú sabes que lo guapos estamos expuesto a eso... Si él te hubiera violado y… hubiera habido cosas más delicadas... ¡Ay no, olvídate Dianita, mija, con todo! Pero como la situación yo no la veo tan complicada", fueron algunas de las frases que Diana grabó durante un intento de acto de mediación que realizó el alcalde de Tototlán en una reunión en la que estuvo presente ella y el acusado, Efraín Martínez Íñiguez.

El pasado 6 de febrero, DEBATE también dio a conocer la petición que realizó el colectivo G 10 X Jalisco y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM).

"Se hace urgente y necesario se inicien los procedimientos correspondientes para la separación de sus cargos y de cara al proceso electoral en que nos encontrarnos, no vuelvan a ocupar un cargo de elección popular ni en la administración pública municipal ni de otro nivel de gobierno"

Asimismo, solicitaron la intervención del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para que se de la atención adecuada a la querella folio 18,493/2020, que la víctima presentó en marzo del 2020 ante la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia contra Mujeres en Razón de Género, la cual forma parte de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, corporación que la desestimó.

Activistas del grupo Las Paritaristas al realizar la clausura simbólica de las instalaciones del Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco. Foto: @MaFernanda_GE

En repuesta a dicha petición, este martes Enrique Alfaro Ramírez emitió una serie de declaraciones en sus redes sociales en las que señala que el caso de la servidora pública de Tototlán no quedará impune y que se brindará apoyo psicológico y jurídico a Diana.

“El acoso sexual que sufrió Diana... no quedará impune. Ni Diana ni cualquier otra víctima de estos dos agresores están solas... No basta una disculpa, se necesita una sanción ejemplar", señaló el gobernador, quien al igual que el alcalde de Tototlán, Sergio Quezada Mendoza, y su adjunto Efraín Martínez Íñiguez, es militante del partido Movimiento Ciudadano.

"Estas dos personas no representan los principios y valores de este proyecto político (Movimiento Ciudadano) ... No merecen ser servidores públicos, ya no tienen nada que estar haciendo ahí. No es un juego, es un delito y se tiene que pagar"

Añadió Enrique Alfaro.

El mandatario estatal también dijo que ya se han iniciado acciones ante el Congreso del Estado de Jalisco, las dependencias del Gobierno de Jalisco e incluso los partidos políticos para endurecer, agilizar y mejorar las acciones en contra de la violencia hacia las mujeres.