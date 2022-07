Clausuran centro de rehabilitación en Tlaquepaque por no contar con permiso para operar

Tlaquepaque, Jalisco.- Clausuran centro de rehabilitación en la colonia San Pedrito en Tlaquepaque, por no contar con los permisos necesarios para operar, esto la tarde del viernes 29 de julio.

“En este lugar, no se tenía permiso, ni autorización, y ningún aviso de funcionamiento, se encontraba trabajando en total impunidad, además no contaba con un programa interno de Protección Civil”, aseguró el director de Inspección y Vigilancia, José Inés Reynoso.

El director agregó que las 12 personas que se encontraban internadas fueron llevadas a sus respectivas casas por personal de Reglamentos, Protección Civil y de elementos de Unidad de Violencia Intrafamiliar (UVI), de la comisaría.

También en San Pedrito fue clausurado otro ‘anexo’ de manera parcial y tendrán 10 días para tener todos los requerimientos en orden.

Las inspección fue realizada por la Policía Municipal de Tlaquepaque, Guardia Nacional, Sedena, área de Reglamentos y Protección Civil y Bomberos.

Te recomendamos leer:

Cabe mencionar que se dijo que estos operativos se realizan de manera permanente sin embargo, un elemento de la comisaría reconoció que se dan luego de ‘las situaciones que se han estado presentando’.

“La instrucción de la presidenta municipal a raíz de las situaciones que se han estado presentando pues se está dando una vigilancia especial para que todos los centros de rehabilitación estén a la orden del día con todos los trámites legales para que puedan operar”, aseguró un elemento de la policía municipal de Tlaquepaque.

Las dependencias informaron que en total han realizado 39 visitas, como resultado se hicieron 12 apercibimientos, 14 actas de infracción y cinco clausuras, por no estar registrados ante el Consejo Municipal contra las Adicciones de Tlaquepaque (Comucat), no contar con licencia municipal o algún permiso provisional para su legal funcionamiento, y no seguir con las medidas de seguridad del Plan Interno de Protección Civil.