Clima en Guadalajara, Jalisco, 1 de abril del 2022: temperaturas de hasta 40ºC se esperan hoy

Guadalajara, Jalisco.- El clima en Jalisco hoy tendrá un día cielo soleado con nubosidad dispersa ocasionalmente medio nublado por la tarde.

El ambiente será caluroso a muy caluroso durante el día con temperaturas máximas de 35 a 40°C. en las regiones Costa Sur y Sureste, ambiente fresco en la noche y frío al amanecer con temperaturas mínimas de 0 a 5°C. en las regiones Norte y Altos Norte.

Se registrarán rachas de viento de 50 a 60 km/h con posibles tolvaneras en las regiones Norte, Altos Norte y Altos Sur, rachas de 40 a 50 km/h en las regiones Valles, Central y Ciénega, señaló esta mañana la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

A continuación te mostramos el pronósitico del clima que también emitió esta mañana el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para diversas regiones de que conforman al estado de Jalisco.

Pronóstico regional

Clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara:

La Zona Metropolitana de Guadalajara amanece despejado. En el mañana soleado. En la tarde soleado con nubes dispersas. El viento dominante soplara variable con viento normal de 14 km-h y de rachas hasta de 31 km-h. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco a frío al amanecer. Pronostico para el fin de semana soleado y temperaturas calurosas al medio día.

Temp: máx. 32 ° C mín. dentro CD: 12° C

Temp: máx. islas de calor 33° C mín. fuera CD: 08 ° C

Sol: Salida: 06:46 Puesta: 19:07

Clima en Ocotlán

Amanece despejado. En el mañana soleado. En la tarde soleado algunas nubes. El viento dominante soplara suroeste con viento normal de 11 km-h y de rachas hasta de 31 km-h. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y de frío a fresco al amanecer. Pronostico para el fin de semana soleado y temperaturas de cálidas a calurosas.

Temp máx. 29 ° C mín. Temp min 08 ° C

salida sol 06:44 puesta sol 19:43

Clima en Lagos de Moreno (Altos)

Amanece despejado. En el mañana soleado. En la tarde soleado y algunas nubes. El viento dominante soplará del suroeste con viento normal 16 km-h y rachas de 31 km-h en la tarde. El tiempo estará cálido en el día, templado por la noche y frío al amanecer. Pronostico para el fin de semana soleado y temperaturas cálidas.

Temp: máx: 27 ° C Temp: mín: 07 ° C

Sol: Salida: 06:40 Puesta sol: 19:02

Clima en Colotlán (Norte)

Amanece despejado. En el mañana soleado. En la tarde soleado y algunas nubes. El viento dominante soplara del oeste con viento normal de 13 km-h y de rachas hasta de 38 km-h en la tarde. El tiempo se espera cálido durante el día, templado por la noche y fresco al amanecer.

Temp: máx: 30 ° C mín: 08 ° C

Sol: Salida: 06:46 Puesta sol: 19:07

Pronóstico del clima extendido que emitió la Conagua para la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Puerto Vallarta

En Puerto Vallarta hoy amanece despejado, la mañana permanecerá soleada, al igual que en la tarde. La brisa marina soplara del oeste con viento normal de 8 km-h y de rachas hasta de 24 km-h ocasionalmente. El tiempo estará cálido durante el día, templado por la noche y fresco al amanecer. Pronostico para el fin de semana soleado y temperaturas cálidas.

Temp: máx: 27 ° C Temp: mín: 17 ° C

Sol: Salida: 06:54 Puesta sol: 19:15 h

Autlán de Navarro

Amanece despejado. En el mañana soleado. En la tarde soleado. El viento dominante soplara suroeste con viento normal de 14 km-h y de rachas hasta de 37 km-h. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Pronostico para el fin de semana soleado y temperaturas de cálidas a calurosas.

Temp Max 32 ºC. Temp Min 14 ºC.

Sol: Salida 06:51 Puesta sol 19:11

Clima en Ciudad Guzmán (Sur)

Amanece despejado. En el mañana soleado. En la tarde soleado. El viento dominante soplara del sureste con viento normal de 12 km-h y de rachas hasta de 35 km-h. El tiempo estará de cálido a caluroso durante el día, templado en la noche y de fresco a frío al amanecer. Pronostico para el fin de semana soleado y temperaturas calurosas.

Temp: máxi: 30° C Temp mín: 10 ° C

Sol: Salida: 06:47 Puesta sol: 19:08