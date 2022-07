Clima en Jalisco hoy 8 de julio del 2022: habrá lluvias desde la tarde hasta la madrugada

Guadalajara, Jalisco.- El pronóstico del clima para el día de hoy en Jalisco se prevé cielo medio nublado a nublado a lo largo del día con lluvias fuertes y posibles lluvias puntuales muy fuertes en las regiones Costa Norte y Sierra Occidental, Sur y Sureste, así como lluvias con chubascos a intervalos en el resto del estado.

Las lluvias se presentarán por la tarde y noche, mismas que se extenderán durante la madruga y primeras horas de la mañana y estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

El ambiente será caluroso a muy caluroso durante el día con temperaturas máximas de 35 a 40°C. en algunas regiones de la entidad, ambiente fresco en la noche y al amanecer. Se esperan bancos de niebla en las regiones Norte, Valles, Central, Lagunas, Ciénega, Sur, Sureste y Sierras, señaló hoy la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

A continuación, te dejamos el pronóstico del clima por regiones que ha emitido el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Pronóstico regional

Clima en el Área Metropolitana de Guadalajara:

La ciudad de Guadalajara hoy amanece nublado. En el mañana nubes y sol. En la tarde nubes y sol. Probabilidad de lluvia aislada a finales de la tarde con poca actividad eléctrica. El tiempo estará cálido durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Pronostico para el fin de semana. Para probabilidad de lluvia aislada finales de la tarde.

Temp: máx. 28 ° C mín. dentro CD: 17 ° C

Temp: máx. islas de calor 29 ° C mín. fuera CD: 16 ° C

Sol: Salida: 07:18

Puesta: 20:38

El viento dominante soplara sureste. Viento normal de 11 km-h y de rachas hasta de 32 km-h.

Pronóstico del clima extendido que emitió la Conagua para la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Autlán de Navarro

Amanece con nubes con probabilidad de niebla. En el mañana nubes y sol. En la tarde nubes y sol. Probabilidad de lluvia en la tarde con actividad eléctrica. El tiempo estará cálido durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Pronostico para el fin de semana sol, nubes, temperaturas cálidas y probabilidad de lluvia en la tarde.



Temp Max 29 ºC. Temp Min 19 ºC.

Sol: Salida 07:24 Puesta sol 20:40

El viento dominante soplara del suroeste. Viento normal de 8 km-h y de rachas hasta de 30 km-h.

Clima en Ocotlán

Amanece nublado. En el mañana nubes y sol. En la tarde nubes y sol. Probabilidad de lluvia a finales de la tarde con poca actividad eléctrica. El tiempo estará cálido durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Pronostico para el fin de semana con probabilidad de lluvia a finales de la tarde.



Temp máx. 27 ° C mín. Temp min 16 ° C

salida sol 07:16

puesta sol 20:35

El viento dominante soplara del noreste. Viento normal de 10 km-h y de rachas hasta de 32 km-h.

Clima en Colotlán (Norte)

Amanece nublado. En el mañana sol y nubes. En la tarde nubes y sol. Probabilidad de lluvia con actividad eléctrica en la noche. El tiempo se espera cálido durante el día, templado por la noche y fresco al amanecer. Pronostico para el fin de semana sol y nubes.

Temp: máx: 30 ° C mín: 14 ° C

Sol: Salida: 07:15

Puesta sol: 20:40

El viento dominante soplara del sureste. Viento normal de 14 km-h y de rachas hasta de 39 km-h en la tarde

Clima en Lagos de Moreno (Altos)

Amanece nublado. En el mañana nubes y sol. En la tarde nubes y sol.. El tiempo estará cálido en el día, templado por la noche y fresco al amanecer. Pronostico para el fin de semana nubes y sol.

Temp: máx: 29 ° C Temp: mín: 14 ° C

Sol: Salida: 07:11

Puesta sol: 20:33

El viento dominante soplará del este. Viento normal 12 km-h y rachas de 27 km-h en la tarde.

Clima en Ciudad Guzmán (Sur)

Amanece nublado con probabilidad de niebla. En el mañana nubes y sol. En la tarde nubes y sol. Probabilidad de lluvia en la tarde con poca actividad eléctrica. El tiempo estará templado durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Pronostico para el fin de semana sol y nubes con probabilidad de lluvia aislada en la tarde.

Temp: máxi: 26° C Temp mín: 14 ° C

Sol: Salida: 07:20 Puesta sol: 20:36

El viento dominante soplara del sureste. Viento normal de 11 km-h y de rachas hasta de 35 km-h.

Puerto Vallarta

En la ciudad de Puerto Vallarta hoy amanece con nubes. El mañana sol y nubes. En la tarde nubes y sol. Probabilidad de lluvia en la noche con actividad eléctrica. El tiempo estará caluroso durante el día, templado por la noche y fresco al amanecer. Pronostico para el fin de semana sol, nubes, temperaturas calurosas y probabilidad de lluvia en la noche.

Temp: máx: 31 ° C Temp: mín: 25 ° C

Sol: Salida: 07:26

Puesta sol: 20:45 h

La brisa marina soplara del noreste. Viento normal de 6 km-h y de rachas hasta de 24 km-h.