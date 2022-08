Clima en Jalisco para el 19, 20 y 21 de agosto: una onda tropical provocará lluvias en la costa

Guadalajara, Jalisco.- El clima para el día de hoy en Jalisco será con cielo medio nublado a nublado con chubascos y lluvias fuertes en la mayor parte de la entidad, excepto en las regiones Norte, Altos Sur y Altos Norte donde se esperan lluvias con chubascos ocasionales.

Las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo y se presentarán por la tarde y noche, mismas que podrían extenderse durante la madruga y primeras horas de la mañana.

El ambiente será caluroso durante el día con temperaturas máximas de 30 a 35°C, en algunas regiones del estado, ambiente fresco en la noche y al amanecer. Se registrarán bancos de niebla sobre la mayor parte de la entidad, señaló hoy la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

El paso de una Onda tropical frente al occidente ocasiona lluvias en la zona costera. Otra onda tropical sobre el Istmo de Tehuantepec afecta con nubosidad y lluvias a los estados del sur. Línea de inestabilidad sobre la sierra madre occidental afectando hasta el Occidente y centro del territorio ocasiona nubes y lluvia a lo largo de ella.

"Hoy en el Área Metropolitana de Guadalajara, se espera un día templado (Temperatura máxima: 26ºC Temperatura mínima: 16°C) y durante la tarde habrá probabilidad de lluvia a finales de la tarde-noche y poca actividad eléctrica. Para este fin de semana se espera cielo mayormente nublado y lluvia con actividad eléctrica", señaló el meteorólogo Héctor Magaña, del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

El experto también emitió el pronóstico del clima para cada una de las regiones de que conforman el estado de Jalisco, el cual te dejamos a continuación.

Pronóstico regional

Clima en el Área Metropolitana de Guadalajara:

La ciudad de Guadalajara hoy amanece con nubes con probabilidad de lluvia ligera. En el mañana nubes y sol. En la tarde nubes y sol. Probabilidad de lluvia a finales de la tarde-noche y poca actividad eléctrica. El tiempo estará cálido durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer.

Pronostico para el fin de semana nubes y sol y lluvia con actividad eléctrica.

Temp: máx. 26 ° C mín. dentro CD: 16 ° C

Temp: máx. islas de calor 26 ° C mín. fuera CD: 16 ° C

Sol: Salida: 07:33 Puesta: 20:19

El viento dominante soplara del este. Viento normal de 08 km-h y de rachas hasta de 25 km-h.

Pronóstico del clima extendido que emitió la Conagua para la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Autlán de Navarro

Amanece medio nublado. En el mañana nubes y sol. En la tarde nubes y sol. Probabilidad de lluvia en la tarde. El tiempo estará cálido durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer.

Pronostico para el fin de semana nubes, sol y probabilidad de lluvia con poca actividad eléctrica.

Temp Max 28 ºC. Temp Min 17 ºC.

Sol: Salida 07:38 Puesta sol 20:22

El viento dominante soplara del suroeste. Viento normal de 9 km-h y de rachas hasta de 30 km-h.

Clima en Ocotlán

Amanece nublado. En el mañana nubes y sol. En la tarde nubes y sol. Probabilidad de lluvia aislada en la tarde-noche. El tiempo estará cálido durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer.

Pronostico para el fin de semana nubes y sol con probabilidad de lluvia.

Temp máx. 26 ° C mín. Temp min 15 ° C

salida sol 07:31

puesta sol 20:17

El viento dominante soplara variable. Viento normal de 11 km-h y de rachas hasta de 25 km-h.

Clima en Colotlán (Norte)

Amanece con algunas nubes. En el mañana sol y nubes. En la tarde nubes y sol. Probabilidad de lluvia aislada en la tarde. El tiempo se espera cálido durante el día, templado por la noche y fresco al amanecer.

Pronostico para el fin de semana nubes, sol, probabilidad de lluvia con actividad eléctrica.

Temp: máx: 27 ° C mín: 12 ° C

Sol: Salida: 07:31 Puesta sol: 20:20

El viento dominante soplara del suroeste. Viento normal de 11 km-h y de rachas hasta de 20 km-h en la tarde.

Clima en Lagos de Moreno (Altos)

Amanecen algunas nubes. En el mañana soleado y nubes. En la tarde sol y nubes. Poca probabilidad de lluvia aislada. El tiempo estará cálido en el día, templado por la noche y fresco al amanecer.

Pronostico para el fin de semana nubes y sol con probabilidad de lluvia y actividad eléctrica.

Temp: máx: 25 ° C Temp: mín: 13 ° C

Sol: Salida: 07:27

Puesta sol: 20:14

El viento dominante soplará del sur. Viento normal 8 km-h y rachas de 11 km-h en la tarde.

Clima en Ciudad Guzmán (Sur)

Amanece nublado. En el mañana sol y nubes. En la tarde sol y nubes. Probabilidad de lluvia en la tarde con poca actividad eléctrica. El tiempo estará templado durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer.

Pronostico para el fin de semana nubes, sol y lluvia.

Temp: máxi: 26 ° C Temp mín: 14 ° C

Sol: Salida: 07:35 Puesta sol: 20:19

El viento dominante soplara del sureste. Viento normal de 11 km-h y de rachas hasta de 30 km-h.

Puerto Vallarta

En la ciudad de Puerto Vallarta hoy amanece con algunas nubes. El mañana soleado y nubes. En la tarde nubes y sol. Probabilidad de lluvia ligera aislada en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado por la noche y fresco al amanecer.

Pronostico para el fin de semana nubes, sol y lluvia con poca actividad eléctrica.

Temp: máx: 31 ° C Temp: mín: 25 ° C

Sol: Salida: 07:41 Puesta sol: 20:27 h

La brisa marina soplara variable. Viento normal de 8 km-h y de rachas hasta de 21 km-h.