Cobró Jalisco póliza de seguro contra desastres naturales por 144 MDP y se prepara para periodo vacacional

“Estábamos en las gestiones con la Secretaría de Gobernación, para ver que iba a pasar el FONDEN (Fideicomiso de Fondo de Desastres Naturales) que desaparecieron; la respuesta es, no nos dieron ni un peso para atender esta emergencia, entonces tuvimos que recurrir al seguro que tenía contratado el gobierno de Jalisco.”

Al respecto, Alfaro Ramírez también enfatizó en que el Gobierno Federal no entregó recurso alguno para la rehabilitación del destino turístico afectado por el huracán Nora en agosto del año pasado:

