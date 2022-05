Llegan a ‘megamarcha’ de UdeG colectivos de familiares de desaparecidos; visibilizan su protesta

Guadalajara, Jalisco.- Llegaron a ‘megamarcha’ de Universidad de Guadalajara la asociación Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos (FUNDEJ), el colectivo Luz de Esperanza junto demás familiares de personas desaparecidas.

“¿Dónde están los desaparecidos?”, gritaban entre la multitud que tenía otras consignas, pues la ‘megamarcha’ de la Universidad de Guadalajara era para exigir al gobierno de Jalisco los 140 millones de pesos que iban a ser destinados para el Museo de Ciencias Ambientales.

Entre gritos y pasándose entre las personas para llegar al frente de la multitud, mientras intentaban levantar las lonas con fichas de sus familiares desaparecidos, lograron burlar las vallas y subir al escenario.

“Todos nuestros desaparecidos porque también tenemos de la Universidad (UdeG) yo quiero que nos des una cita (Enrique Alfaro), que nos hables de frente a frente [...] no digas que nos ves, que platicas con nosotras porque no es cierto”, mencionó una de las madres que busca a sus familiares.

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, comenzaron a gritar las pocas personas que quedaban, ya que las y los asistentes a la ‘megamarcha’ comenzaban a retirarse pese a que las familias tenían aún el micrófono.

“Para ver lo del panteón de Coyula porque ayer estuvimos ahí y no nos dejaron entrar y hay muchas personas que están buscando a sus hijos de 18 (2018) para atrás”, mencionaron, ya que ayer la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado, no les había permitido entrar a exhumar alrededor de 262 cuerpos no localizados.