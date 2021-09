Colegio católico engaña a padres de Guadalajara, Jalisco, para no devolver dinero de inscripciones

Guadalajara, Jalisco.- A base de dar largas y no contestar llamadas es como el colegio católico, Gómez Farías, ubicado en el oriente de Guadalajara, Jalisco, engaña a los padres de familia para no devolver el costo de la inscripción, si estos deciden sacar a sus hijos de la institución.

El colegio, administrado por el párroco de la Iglesia San Joaquín, el cual se encuentra a un costado de la misma, se aprovecha de que, por ley, para reclamar el recurso de la inscripción no deben pasar más de tres meses, por lo que no dan respuesta hasta después que pasa el lapso y así no pueden reclamar el dinero.

Tal caso le sucedió a la madre soltera, Isabel Dueñas, la cual, al ver la falta de organización por parte de la institución privada, decidió sacar a su hija del colegio, pues se mostraba con desorganización y falta de claridad en la forma que ejecutaría el ciclo escolar 2021-2022.

Isabel Dueñas ya estaba inconforme pues durante el ciclo anterior, bajo el contexto de clases a distancia por la contingencia sanitaria del Covid-19, los maestros no cumplían con los horarios establecidos, pues la educadora que atendía a su niña no daba clases con pretexto de mal internet o problemas de salud.

Aunado a ello, a pocos días de iniciar el ciclo 2021-2022, las autoridades del colegio privado no dieron a conocer el plan de estudios, por lo que la incertidumbre fue por la que la madre de familia tomó la decisión de no inscribir a su menor y reclamar los mil 500 pesos que se habían entregado el 24 de mayo como parte de la inscripción al nuevo ciclo escolar.

Sin embargo, ante la solicitud a la madre la engañan diciendo que el pago fue realizado el 12 de mayo, por lo que ya habría vencido el tiempo para reclamar el pago; el 19 de agosto Isabel empezó a recibir llamadas para convencerla de que no retirara a su hija, sin embargo, cuando la mujer se dio cuenta que el pago fue realizado el 24, tras comprobar sus facturas, el colegio ya no respondió hasta que pasó la fecha de vencimiento.

La madre de familia menciona que más allá de los mil 500 pesos que da por perdidos, es la falta de ética y valores en una institución que se supone es lo que promueve, además también le solicitaron dinero el ciclo pasado para realizar exámenes que nunca sucedieron.

El director de la escuela, que es el mismo párroco de la iglesia de San Joaquín, nunca quiso atenderla pues las administradoras mencionaron que “él nunca habla con las madres de familia”, por lo que la mujer denunció la falta de resolución en el caso.

Cabe mencionar que la señora se dirigió a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la cual, a través de largas, pues no atiende si no tienes cita y no da citas por pandemia, ha hecho que la situación se vuelva cansada de tal manera que se da por perdido el recurso.

Más allá del dinero, la mujer criticó y denunció porque sabe que no es la primera vez que hay padres de familia afectados por estas acciones de parte de instituciones privadas de educación.