Comerciantes afectados por incendio en San Juan de Dios salen adelante gracias a la solidaridad

Guadalajara, Jalisco.- La solidaridad tras el incendio del Mercado San Juan de Dios ha salido al rescate de locatarios que lo perdieron todo. Gracias a los apoyos en donativos, rifas, muebles y lonas, ayer se reinstalaron de manera provisional varios locatarios.

Comensales degustarán de nuevo el arroz frito y los mariscos que caracterizan a Lupillo desde el próximo miércoles, cuando prevén su apertura.

Ayer les asignaron un lugar en el patio central. Colocaron un toldo y mobiliario que les prestó una marca refresquera.

José Guadalupe Okazaki Bermea, mejor conocido como Lupillo, ha trabajado medio siglo en el Mercado Libertad; hace 34 años abrió los dos locales que resultaron pérdida total tras el siniestro del 31 de marzo.

Una tía del esposo de su hija pidió vía Facebook donativos a la tarjeta Santander 5579-1002-5718-7482.

De a poquito está cayendo dinero. Calcula que necesitará 100 mil pesos para que su negocio renazca tal como era.

"Muchos llegan, me saludan y me echan en la bolsa del pantalón. Cosa curiosa: el día de ayer (antier) una niña vino y (dijo) '¡Lupillo!', y me dio 20 pesos", relató.

Lupillo requiere apoyo extra, pues hace meses sufrió la fractura de dos costillas tras caerse.

El soporte se da también entre quienes lo perdieron todo.

El papá de Irma López inició con su puesto de vísceras de res desde el antiguo Mercado. Ella ha pasado la vida entera en el nuevo espacio. Cuando estaba recién nacida, su mamá la ponía en unas tarimas que el fuego consumió.

A menuderías, carnicerías, pollerías y pescaderías ayer les habilitaron la mitad del estacionamiento de locatarios que se encuentra sobre la Calle Dionisio Rodríguez.

Ocuparán la mitad del espacio de carga y descarga de cuatro a seis meses.

Irma envió a imprimir y colgar lonas donde promueve a todos sus compañeros del estacionamiento. Llama a la sociedad a consumirles, dice que lo que necesitan es reactivar su economía.

Lee más: Votación regular y fallas del INE: Revocación de Mandato GDL

A este grupo se le puede encontrar al fondo de un portón rojo frente al Centro Joyero.